एशियाई खेल 2026 से बाहर हुए वरुण चक्रवर्ती, विप्रज निगम को मिल सकता है मौका- रिपोर्ट 

BCCI के एक सूत्र ने पीटीआई से कहा, "वरुण अनिश्चित समय के लिए बाहर हो गए हैं। लंबी सूची में उपलब्ध 2 विकल्प विप्रज निगम और कुलदीप यादव थे। कुलदीप इस महीने के अंत में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेंगे।"

सूत्र ने नाम नहीं बताने की शर्त पर यह जानकारी दी।

विप्रज गेंदबाजी के साथ-साथ निचले क्रम में अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। ऐसे में श्रेयस अय्यर के लिए यह खिलाड़ी काफी उपयोगी साबित हो सकता है।