एशियाई खेल 2026: निशानेबाजी में तिलोत्तमा सेन, विदर्सा विनोद और आशी चौकसी ने जीता रजत पदक
क्या है खबर?
एशियाई खेल 2026 में भारतीय निशानेबाजों का पदक जीतने का सिलसिला जारी है। तिलोत्तमा सेन, विदर्सा के. विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारतीय टीम ने 1,763 अंक हासिल किए और स्वर्ण पदक विजेता चीन से 10 अंक पीछे रही। चीन ने 1,773 अंक के साथ अपना ही खेल रिकॉर्ड बराबर किया। तिलोत्तमा और विदर्सा ने व्यक्तिगत फाइनल में भी जगह बनाई।
प्रदर्शन
तिलोत्तमा ने किया कमाल का प्रदर्शन
तिलोत्तमा क्वालिफिकेशन में भारत की सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली निशानेबाज रहीं।
उन्होंने 590 अंक के साथ तीसरा स्थान हासिल कर फाइनल में जगह बनाई।
तिलोत्तमा ने घुटने के बल निशाना लगाने वाले स्पर्धा में 197 अंक से शुरुआत की और लेटकर निशाना साधने की स्थिति में 198 अंक हासिल किए।
इसके बाद स्टैंडिंग पोजीशन में उन्होंने 97 व 98 अंक की सीरीज दर्ज की। उनसे आगे केवल चीन की 2 निशानेबाज रहीं, जिन्होंने 594 और 591 अंक बनाए।
वापसी
विदर्सा ने की शानदार वापसी
विदर्सा ने क्वालिफिकेशन में खराब शुरुआत के बाद शानदार वापसी की। घुटने के बल निशाना साधने की स्थिति में 193 अंक हासिल करने के बाद उन्होंने लेटकर निशाना साधने की स्थिति में 199 अंक जुटाए।
इसके बाद स्टैंडिंग पोजीशन में उन्होंने लगातार 98 अंक की 2 सीरीज दर्ज कीं, जिससे उनका कुल स्कोर 588 अंक हो गया।
इस शानदार प्रदर्शन के साथ विदर्सा छठे स्थान पर रहीं और व्यक्तिगत फाइनल में भारत का दूसरा स्थान पक्का किया।
स्थान
15वें स्थान पर रहीं आशी
आशी 585 अंक के साथ 15वें स्थान पर रहीं और व्यक्तिगत फाइनल में जगह नहीं बना सकीं।
उन्होंने घुटने के बल निशाना साधने की स्थिति में 196 और लेटकर निशाना साधने की स्थिति में 199 अंक हासिल किए।
हालांकि, स्टैंडिंग पोजीशन की पहली सीरीज में 93 अंक उनके लिए महंगे साबित हुए। अंतिम सीरीज में 97 अंक के साथ उन्होंने वापसी की, लेकिन शीर्ष 8 में जगह नहीं बना सकीं।
उनके प्रदर्शन से भारत ने 1,763 अंक अपने नाम किए।
निशानेबाजी
निशानेबाजी में भारत को 11वां पदक
एशियाई खेल 2026 में निशानेबाजी में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है।
इससे पहले भारतीय निशानेबाजों ने एक स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक अपने नाम किए थे।
निशानेबाजी में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक कमलजीत और सुरभि इंदर सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में हासिल किया था।
निशानेबाजी में भारत के और भी पदक आ सकते हैं। भारत के कुल 27 पदक हो गए हैं।