एशियाई खेल 2026: निशानेबाजी में तिलोत्तमा सेन, विदर्सा विनोद और आशी चौकसी ने जीता रजत पदक

आशी 585 अंक के साथ 15वें स्थान पर रहीं और व्यक्तिगत फाइनल में जगह नहीं बना सकीं।

उन्होंने घुटने के बल निशाना साधने की स्थिति में 196 और लेटकर निशाना साधने की स्थिति में 199 अंक हासिल किए।

हालांकि, स्टैंडिंग पोजीशन की पहली सीरीज में 93 अंक उनके लिए महंगे साबित हुए। अंतिम सीरीज में 97 अंक के साथ उन्होंने वापसी की, लेकिन शीर्ष 8 में जगह नहीं बना सकीं।

उनके प्रदर्शन से भारत ने 1,763 अंक अपने नाम किए।