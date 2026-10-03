श्रीलंका ने एशियाई खेल 2026 में बांग्लादेश को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है

एशियाई खेल 2026: श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराकर जीता कांस्य पदक, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन भारत शर्मा 09:51 am Oct 03, 202609:51 am

क्या है खबर?

एशियाई खेल 2026 के पुरुष क्रिकेट स्पर्धा में श्रीलंका क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को 63 रनों से हराकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। तीसरे स्थान के लिए निशिन के कोरोओगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए इस मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती झटकों से उबरकर 165/9 का स्कोर बनाया था। जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 102 रन बनाकर ढेर हो गई। आइए इस मुकाबले में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।