एशियाई खेल 2026: सावन बरवाल ने रचा इतिहास, 44 साल बाद भारत को मैराथन में पदक

सावन ने 2 घंटे 11 मिनट और 37 सेकंड के समय के साथ रजत पदक हासिल किया।

वह स्वर्ण विजेता जापान के इचिटाका यामाशिता से 48 सेकंड पीछे रहे, जिन्होंने 2 घंटे 10 मिनट और 49 सेकंड का समय दर्ज किया।

चीन के पेइयू फेंग ने 2 घंटे 12 मिनट और 13 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक जीता।

अप्रैल में सावन ने रॉटरडैम में आयोजित एनएन मैराथन में शिवनाथ सिंह का 48 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था।