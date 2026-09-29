एशियाई खेल 2026: बारिश के कारण मुकाबले रद्द, श्रीलंका और बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंचे
क्या है खबर?
एशियाई खेल 2026 में खराब मौसम का असर लगातार देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण बांग्लादेश क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम के क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं हो सके। दोनों मुकाबले रद्द करने पड़े। इसके बाद बांग्लादेश और श्रीलंका ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। दोनों मुकाबलों में टॉस भी नहीं हो पाया। ऐसे में वो बिना मैच खेले ही अगले दौर में प्रवेश कर गए। अब दोनों टीमें सेमीफाइनल में पदक की दावेदारी पेश करेंगी।
टीम
मलेशिया और नेपाल हो गई बाहर
बांग्लादेश को निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में दोपहर के मुकाबले में चौथे क्वार्टर फाइनल में मलेशिया से भिड़ना था।
हालांकि, सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण अधिकारियों ने टॉस के बिना ही मुकाबला रद्द कर दिया।
इससे पहले दिन में श्रीलंका और नेपाल के बीच मुकाबला भी बारिश के कारण इसी तरह रद्द हो गया।
दोनों मुकाबले खराब मौसम की वजह से नहीं हुए और अधिकारियों को मैच शुरू होने से पहले ही उन्हें रद्द करना पड़ा।
मौका
क्यों सेमीफाइनल में पहुंची श्रीलंका और बांग्लादेश?
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) रैंकिंग में बेहतर स्थान पर होने के कारण श्रीलंका और बांग्लादेश बिना मैदान पर उतरे सेमीफाइनल में पहुंच गए।
अब सेमीफाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम का सामना श्रीलंका से होगा, जबकि पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से भिड़ेगी।
दोनों सेमीफाइनल मुकाबले एक अक्टूबर को खेले जाएंगे।
बारिश के कारण क्वार्टर फाइनल मुकाबले रद्द होने के बाद रैंकिंग में बेहतर स्थिति वाली दोनों टीमों को अगले दौर में प्रवेश मिला। भारत और पाकिस्तान ऐसे ही सेमीफाइनल में पहुंची।