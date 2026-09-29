एशियाई खेल 2026: बारिश के कारण मुकाबले रद्द, श्रीलंका और बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंचे

बांग्लादेश को निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में दोपहर के मुकाबले में चौथे क्वार्टर फाइनल में मलेशिया से भिड़ना था।

हालांकि, सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण अधिकारियों ने टॉस के बिना ही मुकाबला रद्द कर दिया।

इससे पहले दिन में श्रीलंका और नेपाल के बीच मुकाबला भी बारिश के कारण इसी तरह रद्द हो गया।

दोनों मुकाबले खराब मौसम की वजह से नहीं हुए और अधिकारियों को मैच शुरू होने से पहले ही उन्हें रद्द करना पड़ा।