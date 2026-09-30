एशियाई खेल 2026: प्रिया घंघास ने मुक्केबाजी में जीता कांस्य पदक
क्या है खबर?
भारतीय मुक्केबाज प्रिया घंघास ने एशियाई खेल 2026 में कांस्य पदक के साथ अपना अभियान समाप्त किया। बुधवार को महिलाओं के 60 किलोग्राम भारवर्ग के सेमीफाइनल में उन्हें चीन की पूर्व विश्व चैंपियन यांग चेंग्यू के खिलाफ 1-4 से हार मिली। 20 वर्षीय प्रिया पहली बार एशियाई खेलों में हिस्सा ले रही थीं। अनुभवी प्रतिद्वंद्वी के सामने उतरने के बावजूद उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और अंतिम-4 में जगह बनाकर पदक पक्का किया।
चैंपियन
भारत के मुक्केबाजी में पक्के किए 6 पदक
चीन की पूर्व विश्व चैंपियन यांग चेंग्यू ने सेमीफाइनल में जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक मुकाबले में जगह बना ली, जबकि प्रिया को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।
प्रिया के पदक के साथ भारत का मुक्केबाजी अभियान मजबूत हुआ है। भारत ने हांगझोउ एशियाई खेलों में एक रजत और 3 कांस्य समेत 4 पदक जीते थे।
इस बार भारतीय मुक्केबाजों ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं, हालांकि इनमें से सभी पदक अभी जीते नहीं गए हैं।
हिस्सा
ये मुक्केबाज भी ला सकते हैं पदक
भारत का मुक्केबाजी में शानदार अभियान अभी जारी है। महिलाओं के 65 किलोग्राम भारवर्ग में परवीन हुड्डा और पुरुषों के 80 किलोग्राम भारवर्ग में अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंच चुके हैं।
दोनों के स्वर्ण पदक मुकाबले शुक्रवार को खेले जाएंगे।
मुक्केबाज नरेंद्र बरवाल मंगलवार को कांस्य पदक जीत चुके हैं।
ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने सेमीफाइनल में कजाखस्तान की नताल्या को 3-2 से हराया। अब वह स्वर्ण पदक अपने नाम करना चाहेंगी।
जानकारी
भारत के हुए 56 पदक
भारत के अब एशियाई खेल 2026 में 56 पदक हो गए हैं। वह अंक-तालिका में 9वें स्थान पर है। मुक्केबाजी में 2 पदक हैं। अंक-तालिका में पहले स्थान पर चीन है। उसने अब तक 260 पदक अपने नाम किए हैं।