एशियाई खेल 2026: प्रिया घंघास ने मुक्केबाजी में जीता कांस्य पदक

चीन की पूर्व विश्व चैंपियन यांग चेंग्यू ने सेमीफाइनल में जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक मुकाबले में जगह बना ली, जबकि प्रिया को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।

प्रिया के पदक के साथ भारत का मुक्केबाजी अभियान मजबूत हुआ है। भारत ने हांगझोउ एशियाई खेलों में एक रजत और 3 कांस्य समेत 4 पदक जीते थे।

इस बार भारतीय मुक्केबाजों ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं, हालांकि इनमें से सभी पदक अभी जीते नहीं गए हैं।