एशियाई खेल 2026: प्रणवी उर्स गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास, ये बनाया रिकॉर्ड
क्या है खबर?
जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 से भारत के लिए एक बेहद बड़ी और ऐतिहासिक खुशखबरी सामने आई है। भारत की स्टार गोल्फर प्रणवी उर्स ने महिलाओं की व्यक्तिगत गोल्फ स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। यह पदक भारतीय गोल्फ इतिहास में एक मील का पत्थर है, क्योंकि प्रणवी एशियाई खेलों के इतिहास में गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी हैं।
मुकाबला
प्रणवी ने किस तरह जीता स्वर्ण पदक?
प्रणवी ने रोमांचक फाइनल में चीन की नंबर-1 खिलाड़ी यिन रुओनिंग और सिंगापुर की शैनन तान को पछाड़कर ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता।
तीसरे दिन 3 स्ट्रोक की बढ़त बनाने के बाद प्रणवी फाइनल राउंड में 'ट्रिपल बोगी' के कारण पिछड़ गई थीं।
इसके बाद 13वें होल पर जादुई 'बर्डी' लगाकर उन्होंने वापसी की और अंतिम होल पर चीनी खिलाड़ी को एक स्ट्रोक से हराकर एशियाई खेलों में गोल्फ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गईं।
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THIS IS HISTORIC, FOLKS!!!! 🔥🔥🔥— The Khel India (@TheKhelIndia) October 3, 2026
PRANAVI URS BECOMES THE FIRST INDIAN WOMAN TO WIN AN ASIAN GAMES GOLD MEDAL IN GOLF! 🇮🇳🥇
HISTORY DAY FOR INDIAN GOLF! 🥹 pic.twitter.com/TulVoNRL0L
रिकॉर्ड
भारतीय गोल्फ के लिए ऐतिहासिक दिन
शनिवार सुबह नागोया के गोल्फ कोर्स पर प्रणवी ने अपनी एकाग्रता, बेहतरीन स्ट्रोक्स और धैर्य का परिचय देते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया।
चीन के हांगझू में आयोजित हुए एशियाई खेल 2023 में अदिति अशोक ने रजत पदक जीतकर इतिहास रचा था, लेकिन प्रणवी ने इस बार एक कदम आगे बढ़कर देश को पहली बार गोल्फ में स्वर्णिम सफलता दिलाई है।
उनके इस प्रदक के बाद देश के गोल्फ खिलाड़ियों में खुशी की लहर है।