पाकिस्तान ने पहली बार फाइनल में बनाई जगह (तस्वीर: एक्स/@ICC)

एशियाई खेल: पाकिस्तानी टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराया, पहली बार फाइनल में बनाई जगह

क्या है खबर?

एशियाई खेल 2026 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को 6 विकेट से हरा दिया। बारिश के कारण मुकाबला 13 ओवर का हो गया था। इस जीत के साथ पाकिस्तान की टीम एशियाई खेलों के फाइनल में पहुंच गई। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 111/7 का स्कोर बनाया था। जवाब में पाकिस्तान ने 11.3 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।