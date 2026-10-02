एशियाई खेल 2026: नेत्रा कुमानान का कमाल, नौकायन में कांस्य पदक किया अपने नाम
क्या है खबर?
भारत की स्टार नाविक और ओलंपियन नेत्रा कुमानान ने एशियाई खेल 2026 में नौकायन स्पर्धा के महिला डिंघी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया है। बेहद उतार-चढ़ाव भरे और रोमांचक मुकाबले में नेत्रा ने अंतिम पलों में जबरदस्त वापसी कर पोडियम पर अपनी जगह पक्की की। इस जीत के साथ उन्होंने भारतीय खेल इतिहास में नौकायन के क्षेत्र में एक और नया अध्याय जोड़ दिया है।
सफलता
चौथे स्थान से सीधे पोडियम तक का रोमांचक सफर
प्रतियोगिता के आखिरी दिन नेत्रा के लिए शुरुआत काफी कठिन रही थी। फाइनल सीरीज की पहली रेस में वह छठे स्थान पर पिछड़ गई थीं, जिससे वह पदक की दौड़ से बाहर होकर चौथे स्थान पर आ गई थीं।
हालांकि, असली रोमांच फाइनल की आखिरी रेस में देखने को मिला। दबाव के क्षणों में कमाल दिखाते हुए नेत्रा ने पहला स्थान हासिल किया और सीधे पदक की दौड़ में वापस लौट आईं।
मुकाबला
टाई-ब्रेकर और हेड-टू-हेड का दिलचस्प मुकाबला
पूरी रेस समाप्त होने के बाद नेत्रा और हांगकांग की स्टेफनी लुईस नॉर्टन 14-14 अंकों के साथ तीसरे स्थान के लिए बराबरी पर रहीं।
इससे फैसला टाई-ब्रेक के आधार पर किया गया। चूंकि नेत्रा का स्टेफनी के खिलाफ हेड-टू-हेड रिकॉर्ड बेहतर था, इसलिए भारतीय नाविक को विजेता घोषित कर कांस्य पदक दिया गया।
प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक थाईलैंड की सोफिया मोंटगोमरी (5 अंक) और रजत पदक सिंगापुर की आंग जानिया (13 अंक) ने जीता।
जानकारी
भारतीय नौकायन दल की शानदार सफलता
नेत्रा का यह पदक एशियाई खेल 2026 की नौकायन स्पर्धा में भारत के लिए बड़ी कामयाबी है। इससे पहले मनु फ्रांसिस और प्रिंस नोबल की जोड़ी ने मेंस स्किफ में रजत पदक, जबकि हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा ने कांस्य पदक जीता था।