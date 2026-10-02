एशियाई खेल 2026 में नेत्रा कुमानान ने नौकायन में कांस्य पदक जीता है

एशियाई खेल 2026: नेत्रा कुमानान का कमाल, नौकायन में कांस्य पदक किया अपने नाम

लेखन भारत शर्मा 11:18 am Oct 02, 202611:18 am

क्या है खबर?

भारत की स्टार नाविक और ओलंपियन नेत्रा कुमानान ने एशियाई खेल 2026 में नौकायन स्पर्धा के महिला डिंघी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया है। बेहद उतार-चढ़ाव भरे और रोमांचक मुकाबले में नेत्रा ने अंतिम पलों में जबरदस्त वापसी कर पोडियम पर अपनी जगह पक्की की। इस जीत के साथ उन्होंने भारतीय खेल इतिहास में नौकायन के क्षेत्र में एक और नया अध्याय जोड़ दिया है।