एशियाई खेल 2026: नीरू ढांडा ने ट्रैप शूटिंग की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतकर रचा इतिहास
क्या है खबर?
एशियाई खेल 2026 में नीरू ढांडा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वह महिलाओं के ट्रैप शूटिंग इवेंट में स्वर्ण जीतने वाली वह पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं। उन्होंने फाइनल में 30 में से 28 शॉट सटीक निशाने पर लगाए। चीन की यूनॉन्ग सुन ने 26 के स्कोर के साथ रजत पदक जीता। भारत के 5 स्वर्ण समेत अब कुल 46 पदक हो गए हैं। यह भारत का एशियाई खेल 2026 में व्यक्तिगत स्पर्धा का पहला स्वर्ण है।
निशानेबाजी
महिला टीम ने जीता था रजत पदक
भारतीय महिला टीम ने इससे पहले 328 अंक के साथ ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता था।
टीम में नीरू, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर शामिल रहीं थी।
इस स्पर्धा में चीन ने 346 अंक के साथ स्वर्ण और कुवैत ने 325 अंक के साथ कांस्य पदक जीता था।
एशियाई खेल 2026 में यह निशानेबाजी में भारत का 14वां पदक है। इससे पहले भारत ने एक स्वर्ण, 8 रजत और 4 कांस्य पदक जीते थे।
विश्व कप
शॉटगन विश्व कप में जीता था स्वर्ण पदक
इस साल की शुरुआत में नीरू ने इटली के लोनाटो में आयोजित ISSF शॉटगन विश्व कप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था।
यह ISSF विश्व कप में नीरू का पहला व्यक्तिगत पदक था।
इसके साथ ही यह उनके करियर का दूसरा पदक भी रहा था। नीरू ने इससे पहले भी विश्व कप में पदक अपने नाम किया था, लेकिन वह व्यक्तिगत स्पर्धा में नहीं आया था।
इतिहास
हरियाणी की रहने वाली हैं नीरू
हरियाणा की रहने वाली नीरू ने एशियाई खेलों में महिलाओं की ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता है।
इससे पहले भारत के 5 पुरुष निशानेबाज ट्रैप स्पर्धा में पदक जीत चुके थे।
इनमें आखिरी बार व्यक्तिगत स्पर्धा में रणधीर सिंह ने साल 1978 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। इस स्पर्धा में अब तक कोई भारतीय महिला निशानेबाज पोडियम पर जगह नहीं बना सकी थी। नीरू ने व्यक्तिगत स्पर्धा में पहली बार ये किया है।
ट्विटर पोस्ट
नीरू ने इतिहास रच दिया है
2️⃣8️⃣/3️⃣0️⃣. 𝐀 𝐆𝐎𝐋𝐃𝐄𝐍 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃. 🥇🔥— THE NRAI (@OfficialNRAI) September 29, 2026
Neeru becomes the first of her kind to etch her name in Asian Games history with a record-breaking score! 🇮🇳✨#NRAI | #INDIANSHOOTINGTEAM | #ISSF | #ASIANGAMES2026 | #ASC pic.twitter.com/YSzXdKaHUC