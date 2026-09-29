नीरू ढांडा ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है (फाइल तस्वीर)

एशियाई खेल 2026: नीरू ढांडा ने ट्रैप शूटिंग की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतकर रचा इतिहास

लेखन आदर्श कुमार 11:34 am Sep 29, 202611:34 am

क्या है खबर?

एशियाई खेल 2026 में नीरू ढांडा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वह महिलाओं के ट्रैप शूटिंग इवेंट में स्वर्ण जीतने वाली वह पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं। उन्होंने फाइनल में 30 में से 28 शॉट सटीक निशाने पर लगाए। चीन की यूनॉन्ग सुन ने 26 के स्कोर के साथ रजत पदक जीता। भारत के 5 स्वर्ण समेत अब कुल 46 पदक हो गए हैं। यह भारत का एशियाई खेल 2026 में व्यक्तिगत स्पर्धा का पहला स्वर्ण है।