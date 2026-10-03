एशियाई खेल 2026: नीरज चौहान ने तीरंदाजी में हमवतन धीरज को हराकर जीता कांस्य पदक
क्या है खबर?
एशियाई खेल 2026 की तीरंदाजी स्पर्धा से शनिवार (3 अक्टूबर) को भारत के लिए बड़ी खबर आई है। पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा के कांस्य पदक मुकाबले में भारत के नीरज चौहान ने हमवतन धीरज बोम्मादेवरा को 6-4 से हराकर पदक जीत लिया। यह एशियाई खेलों के इतिहास में 16 साल बाद भारत का पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में पहला पदक है। इससे पहले एशियाई खेल 2010 में तरुणदीप राय ने इस स्पर्धा में रजत पदक जीता था।
मुकाबला
नीरज ने इस तरह हासिल किया पदक
सेमीफाइनल मुकाबलों में धीरज को दक्षिण कोरिया के ली वूशियोक से 3-7 और नीरज को जापान के जुन्या नाकानिशी से 1-7 से हार का सामना करना पड़ा था।
उसके बाद दोनों भारतीय खिलाड़ियों के बीच इस कांस्य पदक के लिए भिड़ंत तय हुई थी।
इस मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर हुई और 4 सेट तक दोनों 4-4 की बराबरी पर थे।
अंतिम सेट में नीरज ने लगातार परफेक्ट 10 के स्कोर बनाकर 6-4 मुकाबला जीत लिया।
प्रदर्शन
तीरंदाजी में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी
एशियाई खेल 2026 में भारतीय तीरंदाजों का दबदबा लगातार देखने को मिल रहा है।
इस व्यक्तिगत कांस्य पदक को जीतने से ठीक एक दिन पहले नीरज, धीरज और यशदीप भोगे की इसी तिकड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष रिकर्व टीम स्पर्धा में रजत पदक भी जीता था।
कुल मिलाकर भारतीय तीरंदाज (महिला और पुरुष) एशियाई खेलों से 4 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन करते हुए वापस लौटे हैं।