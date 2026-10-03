एशियाई खेल 2026 में नीरज चौहान ने तीरंदाजी में हमवतन धीरज को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है

एशियाई खेल 2026: नीरज चौहान ने तीरंदाजी में हमवतन धीरज को हराकर जीता कांस्य पदक

लेखन भारत शर्मा 11:43 am Oct 03, 202611:43 am

क्या है खबर?

एशियाई खेल 2026 की तीरंदाजी स्पर्धा से शनिवार (3 अक्टूबर) को भारत के लिए बड़ी खबर आई है। पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा के कांस्य पदक मुकाबले में भारत के नीरज चौहान ने हमवतन धीरज बोम्मादेवरा को 6-4 से हराकर पदक जीत लिया। यह एशियाई खेलों के इतिहास में 16 साल बाद भारत का पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में पहला पदक है। इससे पहले एशियाई खेल 2010 में तरुणदीप राय ने इस स्पर्धा में रजत पदक जीता था।