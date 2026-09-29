नरेंद्र बेरवाल ने कांस्य पदक जीता (फाइल तस्वीर)

एशियाई खेल 2026: नरेंद्र बेरवाल ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता, ये खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे

लेखन आदर्श कुमार 01:24 pm Sep 29, 202601:24 pm

क्या है खबर?

भारत के नरेंद्र बेरवाल ने एशियाई खेल 2026 में पुरुषों की 90 किलोग्राम से अधिक भारवर्ग की मुक्केबाजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। मंगलवार को सेमीफाइनल में उन्हें कजाकिस्तान के मौजूदा विश्व चैंपियन ऐबेक ओरलबे से हार का सामना करना पड़ा। एकतरफा मुकाबले में नरेंद्र ओरलबे की गति और ताकत का मुकाबला नहीं कर सके। भारतीय मुक्केबाज तीनों राउंड में सर्वसम्मत निर्णय से हार गए। इस हार के साथ वह स्वर्ण पदक मुकाबले में जगह नहीं बना सके।