मनु फ्रांसिस और प्रिंस नोबल ने नौकायन में जीता रजत (तस्वीर: एक्स/@rajnathsingh)

एशियाई खेल 2026: मनु फ्रांसिस और प्रिंस नोबल ने भारत के लिए नौकायन में जीता रजत

लेखन आदर्श कुमार 11:38 am Oct 01, 202611:38 am

क्या है खबर?

जापान में चल रहे एशियाई खेल 2026 में भारत ने गुरुवार को नौकायन में अपना पहला पदक हासिल किया। मनु फ्रांसिस और प्रिंस नोबल की भारतीय जोड़ी ने पुरुष स्किफ स्पर्धा में रजत पदक जीता। काइयोह यॉट हार्बर में हुई नौवीं और अंतिम रेस में भारतीय खिलाड़ियों ने दूसरा स्थान हासिल किया। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने पदक पक्का किया। दोनों खिलाड़ियों ने पूरे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की पदक तालिका में एक और रजत पदक जोड़ा।