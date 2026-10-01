एशियाई खेल 2026: मनु फ्रांसिस और प्रिंस नोबल ने भारत के लिए नौकायन में जीता रजत
क्या है खबर?
जापान में चल रहे एशियाई खेल 2026 में भारत ने गुरुवार को नौकायन में अपना पहला पदक हासिल किया। मनु फ्रांसिस और प्रिंस नोबल की भारतीय जोड़ी ने पुरुष स्किफ स्पर्धा में रजत पदक जीता। काइयोह यॉट हार्बर में हुई नौवीं और अंतिम रेस में भारतीय खिलाड़ियों ने दूसरा स्थान हासिल किया। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने पदक पक्का किया। दोनों खिलाड़ियों ने पूरे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की पदक तालिका में एक और रजत पदक जोड़ा।
प्रदर्शन
ऐसा रहा दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन
फ्रांसिस और प्रिंस ने पुरुष स्किफ नौकायन स्पर्धा का अंत 23 नेट अंकों के साथ किया।
चीन की वेन जैडिंग और लियू तियान की जोड़ी ने 16 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता।
भारतीय जोड़ी ने पूरे मुकाबले में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। दोनों ने 3 रेस में दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि एक रेस में जीत दर्ज की।
अंतिम रेस में भी दूसरे स्थान पर रहने से भारत का रजत पदक पक्का हुआ। हांगकांग एक अंक से पीछे रहा।
भारतीय
भारतीय जोड़ी ने हासिल की ये उपलब्धि
चीन की जोड़ी ने प्रतियोगिता में अपना दबदबा कायम रखते हुए कुल 4 रेस जीतीं और अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
वहीं, रजत जीतने वाले मनु और प्रिंस के लिए यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी उपलब्धि रही।
भारतीय जोड़ी इससे पहले भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी है। मनु और प्रिंस ने साल 2023 में अबू धाबी में आयोजित एशियाई नौकायन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था।