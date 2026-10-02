बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में जीता स्वर्ण (तस्वीर: एक्स/@dcp_southwest)

एशियाई खेल 2026: लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में जीता स्वर्ण, मैरीकॉम की सूची में हुई शामिल

लेखन अंकित पसबोला 10:40 am Oct 02, 202610:40 am

क्या है खबर?

जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने नाम के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं के 75 किलोग्राम भारतवर्ग में उन्होंने चीन की बाओ जियी को 5-0 से हराकर स्वर्णिम सफलता हासिल की। उन्होंने पिछले एशियाई खेल में रजत पदक जीता था। यह भारत का कुल 12वां स्वर्ण पदक है। इसके साथ ही भारत ने पदक तालिका में अपनी स्थिति में सुधार किया।