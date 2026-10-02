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एशियाई खेल 2026: लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में जीता स्वर्ण, मैरीकॉम की सूची में हुई शामिल
बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में जीता स्वर्ण (तस्वीर: एक्स/@dcp_southwest)

एशियाई खेल 2026: लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में जीता स्वर्ण, मैरीकॉम की सूची में हुई शामिल

लेखन अंकित पसबोला
Oct 02, 2026
10:40 am
क्या है खबर?

जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने नाम के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं के 75 किलोग्राम भारतवर्ग में उन्होंने चीन की बाओ जियी को 5-0 से हराकर स्वर्णिम सफलता हासिल की। उन्होंने पिछले एशियाई खेल में रजत पदक जीता था। यह भारत का कुल 12वां स्वर्ण पदक है। इसके साथ ही भारत ने पदक तालिका में अपनी स्थिति में सुधार किया।

फाइनल 

फाइनल में एकतरफा अंदाज में जीती बोरगोहेन

बोरगोहेन अब पूर्व दिग्गज मैरी कॉम (2014) के बाद एशियाई खेलों में चैंपियन बनने वाली दूसरी महिला मुक्केबाज बनी हैं।

स्वर्ण पदक के लिए मुकाबले में लवलीना ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा और उनके सामने चीनी मुक्केबाज चुनौती नहीं दे सकी।

शुरुआती 2 राउंड के बाद भारतीय मुक्केबाज 2-0 से आगे चल रही थीं, और आखिरी राउंड में भी उन्होंने अपनी बढ़त बरकरार रखते हुए सर्वसम्मत फैसले से जीत दर्ज की।

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सफर 

एशियाई खेल 2026 में ऐसा रहा बोरगोहेन का सफर 

एशियाई खेल 2026 में बोरगोहेन ने अपने क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियोंग सुयोन को 5-0 से (सर्वसम्मति से) हराया था।

इसके बाद सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की नताल्या बोगदानोवा को 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से शिकस्त देकर पदक सुनिश्चित किया था। ये मुकाबला काफी कड़ा रहा था।

इस जीत के साथ ही बोरगोहेन मेरी कॉम के बाद लगातार दूसरे एशियाई खेल के फाइनल में पहुंचने वाली मुक्केबाज बन गई थी।

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सफलता 

बोरगोहेन के स्वर्ण ने आलोचकों को दिया करारा जवाब 

2018 के बाद से मुक्केबाजी में भारत का यह पहला स्वर्ण पदक है।

अमित पंघाल देश के आखिरी मुक्केबाज थे जिन्होंने स्वर्ण जीता था।

पेरिस ओलंपिक के बाद बोरगोहेन की यह सबसे बड़ी जीत है, जहां वह पदक जीतने से चूक गई थीं।

ओलंपिक के बाद उन्होंने लिवरपूल में विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, जहां जल्दी बाहर होने के बाद उनके फॉर्म पर सवाल उठ रहे थे।

इस जीत के साथ उन्होंने सभी आलोचकों को जवाब दिया है।

पदक तालिका 

भारत ने जीत लिए हैं 12 स्वर्ण 

भारत ने आइची-नागोया एशियाई खेल में अब तक कुल 70 पदक जीत लिए हैं।

इस बीच 12 स्वर्ण के अलावा 24 रजत और 34 कांस्य पदक जीते हैं।

एशियाई खेल 2026 में भारत ने तीरंदाजी में 4 स्वर्ण जीते हैं। निशानेबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण अपने नाम किए हैं।

इसके बाद कबड्डी में पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण जीते हैं।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी स्वर्ण जीत चुकी है।

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