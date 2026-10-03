एशियाई खेल 2026: कुमकुम मोहोद ने रचा इतिहास, तीरंदाजी की व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता स्वर्ण पदक
क्या है खबर?
एशियाई खेल 2026 में भारत की 17 वर्षीय तीरंदाज कुमकुम मोहोद ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने दक्षिण कोरिया की दिग्गज खिलाड़ी ओह येजिन को मात दी। एशियाई खेलों के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी भारतीय महिला तीरंदाज ने व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इसके साथ ही कुमकुम ने भारत के लिए लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 का कोटा भी सुरक्षित कर लिया है।
मुकाबला
कैसा रहा मुकाबला?
कुमकुम और येजिन के बीच शुरुआती 5 सेटों तक बेहद कांटे की टक्कर देखने को मिली।
5 सेटों के खेल के बाद दोनों खिलाड़ियों का स्कोर 5-5 की बराबरी पर आ गया। ऐसे में मुकाबला शूट-ऑफ में पहुंच गया।
इसमें दबाव चरम पर था और येजिन उसमें लड़खड़ा गईं। वह 8 अंक ही हासिल कर पाई।
इसके बाद कुमकुम ने परफेक्ट 10 का अचूक निशाना लगाया और 6-5 से मुकाबला जीतकर स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाल दिया।
हैट्रिक
एशियाई खेल 2026 में कुमकुम ने लगाई पदकों की हैट्रिक
महाराष्ट्र की रहने वाली कुमकुम के लिए यह एशियाई खेल किसी सपने के सच होने जैसा रहा है। वह पदकों की हैट्रिक लगाने में सफल रही हैं।
उन्होंने महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में अंकिता भाकत और कीर्ति शर्मा के साथ दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था।
उसके बाद मिश्रित रिकर्व टीम स्पर्धा धीरज बोम्मादेवरा के साथ मिलकर रजत पदक पर निशाना साधा था। अब उन्होंने महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीत लिया है।
राहत
भारत के लिए ओलंपिक कोटा सुरक्षित
फाइनल तक के कुमकुम के इस सफर ने 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक के लिए उपलब्ध 2 कोटा स्थानों में से एक को भारत की झोली में डाल दिया।
नियमों के अनुसार, यह ओलंपिक कोटा देश का होता है, न कि किसी व्यक्तिगत एथलीट का।
इसका मतलब यह है कि एशियाई खेलों में कुमकुम के इस उत्कृष्ट प्रदर्शन की बदौलत भारत इस प्रतिष्ठित वैश्विक आयोजन में प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक महिला तीरंदाज को भेज सकेगा।