एशियाई खेल 2026 में कुमकुम मोहोद ने तीरंदाजी की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है

एशियाई खेल 2026: कुमकुम मोहोद ने रचा इतिहास, तीरंदाजी की व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता स्वर्ण पदक

लेखन भारत शर्मा 10:44 am Oct 03, 202610:44 am

क्या है खबर?

एशियाई खेल 2026 में भारत की 17 वर्षीय तीरंदाज कुमकुम मोहोद ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने दक्षिण कोरिया की दिग्गज खिलाड़ी ओह येजिन को मात दी। एशियाई खेलों के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी भारतीय महिला तीरंदाज ने व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इसके साथ ही कुमकुम ने भारत के लिए लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 का कोटा भी सुरक्षित कर लिया है।