एशियाई खेल 2026: भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने जीता रजत पदक, फाइनल में मिली हार
क्या है खबर?
एशियाई खेल 2026 में भारत को कुश्ती में एक और बड़ी सफलता मिली है। स्टार महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अपने नाम कर लिया है। नागोया में खेले गए इस भार वर्ग के बेहद कड़े फाइनल मुकाबले में अंतिम को जापान की मजबूत पहलवान कियोका मोए के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। आइए मुकाबले पर नजर डालते हैं।
मुकाबला
कैसा रहा फाइनल मुकाबला?
फाइनल मुकाबला पूरी तरह से जापानी पहलवान कियोका के नियंत्रण में रहा। उन्होंने शुरुआत से ही अंतिम पर अपना दबदबा बना लिया था।
उन्होंने अंतिम को संभलने का ज्यादा मौका नहीं दिया और पहले राउंड में 2-0 की बढ़त बना ली।
दूसरे राउंड में अंतिम ने वापसी की कोशिश की, लेकिन कियोका ने बेहतरीन रक्षात्मक रणनीति अपनाई और अंक भी बटोरे।
आखिरी राउंड में कियोका ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मुकाबला 9-1 से अपने नाम कर लिया।
पदक
भारत की झोली में एक और पदक
भले ही अंतिम स्वर्ण पदक जीतने से चूक गईं, लेकिन एशियाई खेलों में रजत पदक जीतना भारतीय कुश्ती के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
कुश्ती मैट पर भारत की झोली में आया यह एक और मूल्यवान पदक है।
इससे पहले अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण, सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में स्वर्ण, नितेश सिवाच ने ग्रीको-रोमन श्रेणी में रजत, सुनील कुमार और दीपक पूनिया ने ग्रीको-रोमन श्रेणी में कांस्य पदक जीते हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें पोस्ट
🚨#News l Antim wins SILVER in Women's 53kg wrestling at the Asian Games 🥈🏆— The Bridge (@the_bridge_in) October 3, 2026
She took on Japan's Kiyooka Moe in the Women's 53kg final in Nagoya.
Kiyooka led 2-0 after the first period and stretched the gap in the second, winning 9-1.
Another medal for India on the mat.… pic.twitter.com/el858vb5Wz