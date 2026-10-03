भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने एशियाई खेल 2026 में रजत पदक जीता है

एशियाई खेल 2026: भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने जीता रजत पदक, फाइनल में मिली हार

लेखन भारत शर्मा 05:50 pm Oct 03, 202605:50 pm

क्या है खबर?

एशियाई खेल 2026 में भारत को कुश्ती में एक और बड़ी सफलता मिली है। स्टार महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अपने नाम कर लिया है। नागोया में खेले गए इस भार वर्ग के बेहद कड़े फाइनल मुकाबले में अंतिम को जापान की मजबूत पहलवान कियोका मोए के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। आइए मुकाबले पर नजर डालते हैं।