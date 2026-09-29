एशियाई खेल 2026: भारतीय महिला रिले टीम ने जीता स्वर्ण पदक, पुरुष टीम ने मिला कांस्य
क्या है खबर?
भारतीय महिला रिले टीम ने जापान के नागोया में चल रहे एशियाई खेल 2026 धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए एथलेटिक्स में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। किरण, पूवम्मा, प्राची और विथ्या की टीम ने मंगलवार को महिलाओं की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में जीत हासिल की। उन्होंने 3:29.69 का समय निकालकर पहला स्थान प्राप्त किया। स्पर्धा में बहरीन की टीम ने 3:30.21 मिनट के साथ रजत और चीन की टीम ने 3:31.02 के समय से कांस्य पदक जीता।
प्रदर्शन
शानदार रहा भारतीय महिला टीम का प्रदर्शन
भारतीय टीम ने छठी लेन से शुरुआत की, जिसमें किरण ने पहला चरण दौड़ा।
उन्होंने तीसरे स्थान पर रहते हुए कमान सौंप दी, लेकिन अनुभवी पूवम्मा ने दूसरे चरण में जोरदार वापसी करते हुए भारत को पदक की दौड़ में मजबूती से शामिल कर दिया।
तीसरे चरण में प्राची ने भारत की स्थिति को बरकरार रखा और फिर गेंद विथ्या को सौंप दी, जिन्होंने आखिरी चरण में तेज रफ्तार दिखाते हुए जीत हासिल की और स्वर्ण पदक पक्का किया।
सफलता
भारतीय पुरुष टीम ने जीता कांस्य पदक
महिलाओं के बाद भारतीय पुरुषों की टीम ने भी 4x400 मीटर रिले में 3:01.61 के सर्वश्रेष्ठ समय के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया।
भारतीय एथलीट धर्मवीर चौधरी, मनु टी, जय कुमार और विशाल टीके की जोड़ी ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए पोडियम पर जगह बनाई।
जापान ने 3:00.75 के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि कतर ने 3:00.93 के समय के साथ रजत पदक हासिल किया।
भारत स्वर्ण पदक विजेता जापान से 0.86 सेकंड पीछे रहा।
पदक
एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में भारत का सातवां स्वर्ण पदक
महिला टीम की जीत से पिछले एशियाई खेलों में महिलाओं की 4x400 मीटर रिले में भारत के रजत पदक के प्रदर्शन में सुधार हुआ है।
यह विथ्या का इन खेलों में तीसरा पदक था, इससे पहले वह अपनी अन्य स्पर्धाओं में एक रजत और एक कांस्य पदक जीत चुकी थीं।
खेलों में इस स्पर्धा में भारत का यह 7वां स्वर्ण पदक था, जिससे यह देश के लिए सबसे सफल प्रदर्शनों में से एक बन गया।