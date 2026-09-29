एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला रिले टीम ने स्वर्ण पदक जीता है

एशियाई खेल 2026: भारतीय महिला रिले टीम ने जीता स्वर्ण पदक, पुरुष टीम ने मिला कांस्य

लेखन भारत शर्मा 07:13 pm Sep 29, 202607:13 pm

क्या है खबर?

भारतीय महिला रिले टीम ने जापान के नागोया में चल रहे एशियाई खेल 2026 धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए एथलेटिक्स में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। किरण, पूवम्मा, प्राची और विथ्या की टीम ने मंगलवार को महिलाओं की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में जीत हासिल की। ​​उन्होंने 3:29.69 का समय निकालकर पहला स्थान प्राप्त किया। स्पर्धा में बहरीन की टीम ने 3:30.21 मिनट के साथ रजत और चीन की टीम ने 3:31.02 के समय से कांस्य पदक जीता।