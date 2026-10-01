एशियाई खेल 2026: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराया, पदक किया सुनिश्चित

भारत ने आक्रामक शुरुआत की और 5वें मिनट में ही बढ़त बना दी। पेनल्टी कॉर्नर पर हरमनप्रीत सिंह ने गोल करके खाता खोल दिया।

इसके बाद हरमनप्रीत ने ही 13वें मिनट पर पेनल्टी कॉर्नर को फिर गोल में तब्दील किया।

इसके बाद सुखजीत सिंह ने 23वें मिनट में मैदानी गोल करते हुए स्कोर 3-0 किया।

भारत के दबदबे के बाद दूसरे क्वार्टर में अबु मोहम्मद ने गोल किया।

उन्होंने मैच के 30वें मिनट पर पेनल्टी कॉर्नर में गोल किया।