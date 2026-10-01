एशियाई खेल 2026: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराया, पदक किया सुनिश्चित
क्या है खबर?
एशियाई खेल 2026 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में जगह बनाते हुए पदक सुनिश्चित किया। सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान हॉकी टीम को रोमांचक मैच में 4-3 से शिकस्त दी। भारत की ओर से हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए। उनके अलावा अभिषेक सिंह और सुखजीत सिंह ने 1-1 गोल किए। अब भारत का सामना स्वर्ण पदक मुकाबले के लिए मलेशिया और दक्षिण कोरिया की विजेता टीम से होगा।
पहला हाफ
पहले हाफ के बाद भारत ने बनाई 3-1 से बढ़त
भारत ने आक्रामक शुरुआत की और 5वें मिनट में ही बढ़त बना दी। पेनल्टी कॉर्नर पर हरमनप्रीत सिंह ने गोल करके खाता खोल दिया।
इसके बाद हरमनप्रीत ने ही 13वें मिनट पर पेनल्टी कॉर्नर को फिर गोल में तब्दील किया।
इसके बाद सुखजीत सिंह ने 23वें मिनट में मैदानी गोल करते हुए स्कोर 3-0 किया।
भारत के दबदबे के बाद दूसरे क्वार्टर में अबु मोहम्मद ने गोल किया।
उन्होंने मैच के 30वें मिनट पर पेनल्टी कॉर्नर में गोल किया।
दूसरा हाफ
रोचक रहा दूसरा हाफ
तीसरे क्वार्टर के दौरान 36वें मिनट में पाकिस्तान ने बाएं छोर से गोल करने का प्रयास किया, जिसे भारतीय गोलकीपर ने अपनी मुस्तैदी से असफल किया।
तीसरे क्वार्टर की समाप्ति से ठीक पहले शाहिद हनान ने एक गोल करके स्कोर 2-3 कर दिया। वहीं चौथे क्वार्टर की शुरुआत में पाकिस्तान से वाहिद राणा ने गोल करके स्कोर 3-3 से बराबरी पर ला दिया।
मैच के आखिरी मिनट में अभिषेक ने गोल करते हुए भारत को 4-3 से जीत दिलाई।
भारत
1998 के बाद भारत के लिए हुआ ये कारनामा
भारतीय महिला हॉकी टीम पहले ही फाइनल में जगह बना चुकी है।
ऐसे में 1998 के बाद यह पहला ऐसा मौका है, जब भारत की महिला और पुरुष दोनों हॉकी टीमें फाइनल में पहुंची थी।
बता दें कि 1998 में हांगकांग खेलों में भारतीय पुरुष टीम ने दक्षिण कोरिया को पेनल्टी में हराते हुए स्वर्ण जीता था। वहीं, भारतीय महिला टीम को फाइनल में दक्षिण कोरिया के खिलाफ हार मिली थी।