एशियाई खेल 2026: भारतीय हॉकी टीमें फिर से नीली जर्सी में दिखेंगी, केसरिया रंग होगा वैकल्पिक

हॉकी इंडिया विश्व कप से पहले टीम की जर्सी का रंग बदलने को लेकर कहा था कि यह फैसला खिलाड़ियों और कोचों के तकनीकी फीडबैक पर आधारित था।

उनका दावा था कि मैदान का सामान्य टर्फ भी नीले रंग का होता है, ऐसे में नीली जर्सी पहनने से मैच के दौरान दृश्यता प्रभावित होती है।

खिलाड़ियों ने पीले और नारंगी रंग का सुझाव दिया था, जिसमें से बोर्ड ने राष्ट्रीय ध्वज के महत्व को देखते हुए केसरिया को चुना।