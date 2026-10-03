भारतीय हॉकी टीम ने जीता पदक (तस्वीर: एक्स/@TheHockeyIndia)

एशियाई खेल 2026: भारतीय हॉकी टीम ने जीता स्वर्ण पदक, फाइनल में मलेशिया को हराया

लेखन अंकित पसबोला 05:19 pm Oct 03, 202605:19 pm

क्या है खबर?

जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 में भारतीय हॉकी टीम ने मलेशिया हॉकी टीम को 5-1 से हराते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही भारतीय टीम ने ओलंपिक 2028 का टिकट हासिल किया। गिफू प्रीफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में भारत की ओर से हरमनप्रीत सिंह ने 2 और जुगराज सिंह, हार्दिक सिंह और शिलानंद लाकड़ा ने 1-1 गोल किए। मलेशिया से सिल्वेरियस शेलो ने इकलौता गोल किया। यह नागोया खेलों में भारत का कुल 21वां स्वर्ण पदक है।