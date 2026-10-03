एशियाई खेल 2026: भारतीय हॉकी टीम ने जीता स्वर्ण पदक, फाइनल में मलेशिया को हराया
क्या है खबर?
जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 में भारतीय हॉकी टीम ने मलेशिया हॉकी टीम को 5-1 से हराते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही भारतीय टीम ने ओलंपिक 2028 का टिकट हासिल किया। गिफू प्रीफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में भारत की ओर से हरमनप्रीत सिंह ने 2 और जुगराज सिंह, हार्दिक सिंह और शिलानंद लाकड़ा ने 1-1 गोल किए। मलेशिया से सिल्वेरियस शेलो ने इकलौता गोल किया। यह नागोया खेलों में भारत का कुल 21वां स्वर्ण पदक है।
पहला हाफ
ऐसा रहा पहला हाफ
मैच के 5वें मिनट में भारत ने बेहतरीन आक्रमण बनाया और विवेक सागर प्रसाद गोल नहीं कर सके।
भारतीय टीम ने लगातार दबाव बनाए रखा और इस बीच पेनल्टी कॉर्नर पर हरमनप्रीत सिंह (11वां मिनट) ने गोल करके बढ़त दिलाई।
पहले क्वार्टर की समाप्ति से पहले मलेशिया के शेलो ने भारतीय गोलकीपर सूरज को छकाते हुए गोल किया।
दूसरे क्वार्टर में जुगराज सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया।
पहले हाफ के बाद स्कोर 2-1 रहा।
दूसरा हाफ
रोचक रहा दूसरा हाफ
तीसरे क्वार्टर में भारत को पेनल्टी स्ट्रोक मिला, जिस पर हार्दिक ने गोल करके भारत की बढ़त को मजबूत कर दिया।
भारतीय फॉरवर्ड खिलाड़ियों ने मलेशिया की टीम को लगातार दबाव में बनाए रखा।
चौथे और आखिरी क्वार्टर के दौरान लाकड़ा ने 54वें मिनट में गोल करते हुए स्कोर 4-1 कर दिया।
मैच की समाप्ति से कुछ मिनट पहले हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करते हुए भारत को जोरदार जीत दिलाई।
भारत
भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में 5वां स्वर्ण जीता
भारतीय हॉकी टीम ने एशियाई खेलों के इतिहास में अपना 5वां स्वर्ण पदक जीता।
इसके साथ-साथ भारत ने पहली बार लगातार दूसरा स्वर्ण जीतने में सफलता हासिल की।
बता दें कि 1966, 1998, 2014, और 2023 में भारत ने स्वर्ण पदक जीते थे।
इसके अलावा भारत ने इन खेलों में 9 रजत (1958, 1962, 1970, 1974, 1978, 1982, 1990, 1994, और 2002), 3 कांस्य (1986, 2010, और 2018) भी अपने नाम किए हुए हैं।
आंकड़े
भारत का मैच में रहा दबदबा
भारतीय टीम ने मैच में 54 प्रतिशत गेंद पर कब्जा बनाए रखा, जबकि मलेशिया की टीम 46 प्रतिशत ही गेंद अपने पास रख सकी।
पूरे मैच में आक्रामक खेल रही भारत को कुल 14 पेनल्टी कॉर्नर मिले, जिसमें से 3 गोल में तब्दील हुए।
इसके अलावा एक गोल भारत ने पेनल्टी स्ट्रोक पर किया।
दूसरी तरफ मलेशिया को सिर्फ 3 पेनल्टी कॉर्नर मिले और एक में भी गोल नहीं कर सके।
रिकॉर्ड्स
स्वर्ण जीतकर बने ये रिकॉर्ड्स
मनप्रीत सिंह भारत की ओर से 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। वह इससे पहले 2014 और 2023 की विजेता टीम के अहम सदस्य रहे थे।
हरमनप्रीत सिंह ने भी इतिहास रच दिया। वह पुरुषों की हॉकी टीम को 2 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जिताने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं।
यह एशियाई खेलों के इतिहास में पहला मौका है जब भारत की पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीम ने स्वर्ण जीते हैं।