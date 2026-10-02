एशियाई खेल 2026: मुक्केबाज परवीन हूडा ने जीता स्वर्ण पदक, लवलीना-मैरीकॉम की सूची में हुई शामिल

2023 हांगझोऊ एशियाई खेल में परवीन ने 57 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता और उन्हें पेरिस ओलंपिक का टिकट मिला था। हालांकि, डोपिंग जांच के लिए अपनी लोकेशन सही समय पर न बताने की वजह से उन पर वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी (WADA) ने 22 महीने का प्रतिबंध लगाया था।

उनका प्रतिबंध घटाकर 14 महीने का कर दिया था। प्रतिबंध की वजह से वह ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले सकी थी और उनका एशियाई पदक भी छीन लिया गया था।