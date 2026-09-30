एशियाई खेल 2026: भारत बनाम श्रीलंका सेमीफाइनल मुकाबले का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

टी-20 क्रिकेट के इतिहास में दोनों टीमों के बीच 33 मुकाबले हुए हैं। इस दौरान भारतीय टीम को 23 मुकाबलों में जीत मिली है।

श्रीलंका सिर्फ 9 मुकाबले ही जीत पाई है। एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकला है।

दोनों टीमों के बीच खेले गए आखिरी 2 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच सुपर ओवर में गए हैं। दोनों मैच को भारतीय टीम ने सुपर ओवर में जीता है।

श्रीलंका ने भारत के खिलाफ आखिरी जीत 2023 में हासिल की थी।