भारतीय टीम जीत के साथ आगाज करना चाहेगी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

एशियाई खेल 2026: भारत बनाम अफगानिस्तान मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

लेखन आदर्श कुमार 08:03 pm Sep 27, 202608:03 pm

क्या है खबर?

एशियाई खेल 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम अपना पहला मुकाबला 28 सितंबर (सोमवार) को खेलेगी। क्वार्टर फाइनल-2 में टीम का सामना अफगानिस्तान क्रिकेट टीम से होगा। दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला करो या मरो का होगा। ऐसे में वह यह मैच हर हाल में अपने नाम करना चाहेगी। दरविश रसूली अफगान टीम के कप्तान होंगे। वहीं, भारतीय टीम की कमान श्रेयस अय्यर सभालेंगे। ऐसे मे आइए मैच के प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डाल लेते हैं।