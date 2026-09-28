एशियाई खेल 2026: भारत बनाम अफगानिस्तान मुकाबला हुआ रद्द, सेमीफाइनल में पहुंची ये टीम
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बीच एशियाई खेल 2026 का मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया है। इसी के साथ भारतीय टीम सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल हो गई है। बारिश के कारण मैच में टॉस भी नहीं हो पाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और हांगकांग क्रिकेट टीम के बीच क्वार्टर फाइनल-1 भी बारिश के कारण रद्द हो गया। उस मैच में भी एक भी गेंद का खेल नहीं हो पाया।
सेमीफाइनल
सेमीफाइनल में किससे होगी भारत की भिड़ंत?
एशियाई खेल 2026 में भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है।
अब उसके प्रतिद्वंद्वी का फैसला श्रीलंका और नेपाल के बीच होने वाले तीसरे क्वार्टर फाइनल से होगा। यह मुकाबला मंगलवार सुबह खेला जाएगा।
इसमें जीत दर्ज करने वाली टीम अंतिम-4 में भारत से भिड़ेगी। ऐसे में श्रीलंका और नेपाल दोनों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है, क्योंकि जीत के साथ उनके पास टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाने और भारत के खिलाफ खेलने का मौका होगा।
क्यों
भारत और पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्यों पहुंचे?
भारत और पाकिस्तान बिना एक भी गेंद खेले एशियाई खेल 2026 की पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं।
जापान में बारिश के कारण दोनों क्वार्टर फाइनल मुकाबले रद्द होने के बाद उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला।
खास बात यह है कि दोनों टीमों ने अब तक टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं खेला है।
नियमों के तहत क्वार्टर फाइनल में बेहतर रैंकिंग वाली टीम को सेमीफाइनल में प्रवेश मिला है।