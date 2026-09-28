एशियाई खेल 2026: भारत बनाम अफगानिस्तान मुकाबला हुआ रद्द, सेमीफाइनल में पहुंची ये टीम 

एशियाई खेल 2026 में भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है।

अब उसके प्रतिद्वंद्वी का फैसला श्रीलंका और नेपाल के बीच होने वाले तीसरे क्वार्टर फाइनल से होगा। यह मुकाबला मंगलवार सुबह खेला जाएगा।

इसमें जीत दर्ज करने वाली टीम अंतिम-4 में भारत से भिड़ेगी। ऐसे में श्रीलंका और नेपाल दोनों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है, क्योंकि जीत के साथ उनके पास टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाने और भारत के खिलाफ खेलने का मौका होगा।