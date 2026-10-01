एशियाई खेल 2026: भारत ने श्रीलंका को हराते हुए फाइनल में बनाई जगह, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 के फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया। कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ हुए दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169/7 का स्कोर बनाया। जवाब में श्रीलंकाई टीम 45 रन पर सिमट गई। अब स्वर्ण पदक के लिए होने वाले फाइनल में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
भारत ने 124 रन से दर्ज की जोरदार जीत
भारत से अभिषेक शर्मा (7), संजू सैमसन (7) और कप्तान श्रेयस अय्यर (13) जल्दी आउट हुए।
इसके बाद वैभव सूर्यवंशी (38) और ईशान किशन (80*) ने टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया।
इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में 2 विकेट लेकर श्रीलंका की खराब शुरुआत कर दी। श्रीलंका के शीर्ष-3 बल्लेबाज अपना खाता भी नहीं खोल सके।
भारत की उम्दा गेंदबाजी के चलते श्रीलंकाई पारी सिर्फ 9.5 ओवर में सिमट गई।
किशन
किशन ने लगाया अपना 13वां अर्धशतक
टॉस हारकर पहले खेलते हुए भारत ने जब 59 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब किशन क्रीज पर आए।
उन्होंने बल्लेबाजी के लिए कठिन नजर आ रही पिच पर श्रीलंकाई गेंदबाजों के खिलाफ आकर्षक शॉट लगाए और 33 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया।
वह 46 गेंदों में 4 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 80 रन बनाकर नाबाद रहे।
यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 13वां अर्धशतक साबित हुआ।
रिकॉर्ड
नंबर-5 या निचले क्रम में सर्वोच्च पारी खेलने वाले भारतीय
किशन नंबर-5 या उससे निचले क्रम पर सर्वोच्च पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए।
इस मामले में उन्होंने मनीष पांडे का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि पांडे ने 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में नाबाद 79 रन बनाए थे।
इस सूची में युवराज सिंह तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 2013 में राजकोट में नाबाद 77 रन की पारी खेली थी।
भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (71 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2022) भी सूची का हिस्सा हैं।
भारत
भारत ने दूसरी बार एशियाई खेल के फाइनल में बनाई जगह
भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 2023 में खेले गए पिछले एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता था।
ऐसे में भारतीय टीम लगातार दूसरे स्वर्ण के लिए चुनौती पेश करेगी।
एशियाई खेल 2026 में दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने सेमीफाइनल मैच में बांग्लादेश को 6 विकेट से शिकस्त दी है।
पाकिस्तान ने पहली बार इन खेलों के फाइनल में जगह बनाई है।
श्रीलंका और बांग्लादेश कांस्य पदक के मुकाबले में आपस में भिड़ेंगी।