भारत ने फाइनल में बनाई जगह (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

एशियाई खेल 2026: भारत ने श्रीलंका को हराते हुए फाइनल में बनाई जगह, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन अंकित पसबोला 12:35 pm Oct 01, 202612:35 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 के फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया। कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ हुए दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169/7 का स्कोर बनाया। जवाब में श्रीलंकाई टीम 45 रन पर सिमट गई। अब स्वर्ण पदक के लिए होने वाले फाइनल में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।