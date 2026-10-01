एशियाई खेल 2026: भारत की महिला स्क्वाश टीम ने जीता कांस्य पदक
क्या है खबर?
एशियाई खेल 2026 में भारत की महिला स्क्वाश टीम को कांस्य पदक से संतोष करना पदक। टीम को सेमीफाइनल में हांगकांग के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम से अनाहत सिंह और जोशना चिनप्पा भी अपने-अपने मैच नहीं जीत सके। यह इस समय जारी नागोया खेल में स्क्वाश में भारत के लिए कुल चौथा पदक साबित हुआ। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
सेमीफाइनल
सेमीफाइनल में सिर्फ तनवी खन्ना ने ही जीता मैच
भारत से अनाहत सिंह हांगकांग के चान सिन युक से 2-3 से हार गईं।
शुरुआती 2 गेम अनाहत ने 11-9, 11-8 से जीते, लेकिन इसके बाद चान ने वापसी करते हुए अगले 3 गेम अपने नाम किए।
दूसरे मुकाबले में तनवी खन्ना ने बराबरी दिलाई। उन्होंने अपने से बेहतर रैंक वाली ली का यी के खिलाफ 3-1 से जीत दर्ज की।
निर्णायक मुकाबले में अनुभवी जोशना चिनप्पा को हो जेलोक के खिलाफ 0-3 से हार का सामना करना पड़ा।
स्क्वाश
एशियाई खेल 2026 में स्क्वाश में भारत ने जीता कुल चौथा पदक
एशियाई खेल 2026 में यह भारत को स्क्वाश में मिलने वाला कुल चौथा पदक है।
उनसे पहले पुरुष एकल के फाइनल में अभय सिंह को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में मलेशिया के एन यो एनजी ने अभय को 3-0 से हराया।
अनाहत को भी महिला एकल वर्ग में रजत मिला।
वहीं, जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को सेमीफाइनल में हांगकांग के खिलाफ 1-2 से हार मिली और कांस्य पदक से संतोष किया।