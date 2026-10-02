एशियाई खेल 2026: तीरंदाजी में भारत की पुरुष रिकर्व टीम को मिला रजत पदक

फाइनल में भारतीय टीम ने पहले सेट में बढ़त बनाने मौका गंवा दिया और स्कोर 56-56 से बराबर रहा।

पहले रोटेशन के बाद भारत को कुछ समय के लिए 2 अंकों की बढ़त मिली, लेकिन फिर नीरज, यशदीप और धीरज ने मिलकर 10, 8 और 9 अंक हासिल किए और स्कोर बराबर कर दिया।

पहले गेम के बराबरी पर रहने के बाद भारतीय तीरंदाजों ने निराश किया और अगले 2 सेट 50-57 और 54-56 के स्कोर से गंवा दिए।