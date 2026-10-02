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एशियाई खेल 2026: तीरंदाजी में भारत की पुरुष रिकर्व टीम को मिला रजत पदक
भारत की पुरुष रिकर्व टीम को मिला रजत पदक (तस्वीर: एक्स/@MithMatch)

एशियाई खेल 2026: तीरंदाजी में भारत की पुरुष रिकर्व टीम को मिला रजत पदक

लेखन अंकित पसबोला
Oct 02, 2026
02:12 pm
क्या है खबर?

जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 में तीरंदाजी में भारत की पुरुष रिकर्व टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा है। भारत के धीरज बोम्मादेवरा, यशदीप संजय भोगे और नीरज चौहान की तिकड़ी को फाइनल में दक्षिण कोरिया के खिलाफ 1-5 से हार मिली। यह आइची-नागोया एशियाई खेल में तीरंदाजी में भारत को मिलने वाला कुल 7वां पदक है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

फाइनल 

फाइनल में ऐसा रहा भारतीय तीरंदाजों का प्रदर्शन 

फाइनल में भारतीय टीम ने पहले सेट में बढ़त बनाने मौका गंवा दिया और स्कोर 56-56 से बराबर रहा।

पहले रोटेशन के बाद भारत को कुछ समय के लिए 2 अंकों की बढ़त मिली, लेकिन फिर नीरज, यशदीप और धीरज ने मिलकर 10, 8 और 9 अंक हासिल किए और स्कोर बराबर कर दिया।

पहले गेम के बराबरी पर रहने के बाद भारतीय तीरंदाजों ने निराश किया और अगले 2 सेट 50-57 और 54-56 के स्कोर से गंवा दिए।

सफर 

ऐसा रहा भारतीय रिकर्व टीम का प्रदर्शन 

एशियाई खेल 2026 में भारत की रिकर्व टीम ने अपने पहले प्री क्वार्टर फाइनल मैच में फिलीपींस की टीम को 5-1 से हराकर अभियान की जोरदार शुरुआत की थी।

इसके बाद क्वार्टरफाइनल में धीरज, नीरज और यशदीप की तिकड़ी ने चीन को 5-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी।

इसके बाद सेमीफाइनल मुकाबले में ईरान को 6-0 से क्लीन स्वीप करते हुए फाइनल में जगह बनाई।

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