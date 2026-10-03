एशियाई खेल 2026, क्रिकेट फाइनल: भारत ने पाकिस्तान को हराया, लगातार दूसरी बार जीता स्वर्ण पदक

इस पारी के साथ अभिषेक ने साल 2026 में टी-20 क्रिकेट में अपने 100 छक्के (अब 104) भी पूरे कर लिए हैं।

पारी का तीसरा छक्का लगाते ही उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। वह लगातार 2 कैलेंडर वर्ष (2025 में 108 छक्के) में 100 छक्के जड़ने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं।

इस अर्धशतकीय शतकीय पारी के साथ अभिषेक ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। वह अब एशियाई खेलों के फाइनल में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।