एशियाई खेल 2026, क्रिकेट फाइनल: भारत ने पाकिस्तान को हराया, लगातार दूसरी बार जीता स्वर्ण पदक
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2026 की पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल (स्वर्ण पदक मुकाबला) में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 19 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने अपने खिताब का बचाव करते हुए लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 211/6 का रिकॉर्ड स्कोर खड़ा किया था। जवाब में पाकिस्तान की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने 192/6 रन ही बनाने में सफल रही।
लेखा-जोखा
भारत ने किस तरह जीता मुकाबला?
भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर निर्णय किया था, लेकिन उसे शुरुआती झटके लग गए।
इस दौरान सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (61) ने एक छोर पर आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए रन गति को बनाए रखा।
इसके बाद तिलक वर्मा (51*) ने अर्धशकीय पारी खेलकर स्कोर को 211/6 पहुंचाने में मदद की।
जवाब में पाकिस्तान की टीम हसन नवाज (96) और माज सदाकत (23) पारियों के बाद भी 192/6 का स्कोर ही बना पाई।
उपलब्धि
नवाज ने भारत के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक
मुकाबले में पाकिस्तान के लिए नवाज ने एकतरफा संघर्ष करते हुए शानदार अर्धशतकीय पारी खेली।
यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का तीसरा और भारत के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 28 गेंदों में पूरा किया।
उन्होंने सैम अयूब (29) के साथ चौथे विकेट के लिए 48 गेंदों में 87 रन की अहम साझेदारी निभाई।
वह अपनी पारी में 51 गेंदों में 5 चौके और 7 छक्कों से 96 रन बनाकर आखिरी गेंद पर आउट हुए।
बल्लेबाजी
अभिषेक ने 20 गेंदों में जड़ा अर्धशतक
अभिषेक ने मुकाबले में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी खेली।
यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 13वां और पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 20 गेंदों में पूरा किया।
उन्होंने कप्तान श्रेयस अय्यर (19) के साथ तीसरे विकेट के लिए महज 24 गेंदों में ही 42 रन की साझेदारी निभाई।
वह अपनी पारी में 28 गेंदों में 3 चौके और 7 छक्कों की मदद से 61 रन बनाकर पवेलियन लौटे।
रिकॉर्ड
अभिषेक ने लगातार दूसरे कैलेंडर वर्ष में पूरे किए 100 टी-20 छक्के
इस पारी के साथ अभिषेक ने साल 2026 में टी-20 क्रिकेट में अपने 100 छक्के (अब 104) भी पूरे कर लिए हैं।
पारी का तीसरा छक्का लगाते ही उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। वह लगातार 2 कैलेंडर वर्ष (2025 में 108 छक्के) में 100 छक्के जड़ने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं।
इस अर्धशतकीय शतकीय पारी के साथ अभिषेक ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। वह अब एशियाई खेलों के फाइनल में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
उपलब्धि
अभिषेक ने एक कैलेंडर वर्ष में पूरे किए दूसरे सबसे तेज 100 छक्के
अभिषेक एक कैलेंडर वर्ष में टी-20 क्रिकेट में गेंदों के हिसाब से दूसरे सबसे तेज 100 छक्के पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
उन्होंने 2026 में 651 गेंदों में यह कारनामा किया है।
एक कैलेंडर वर्ष में सबसे तेज 100 छक्के पूरे करने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के आंद्रे रसेल के नाम दर्ज है, जिन्होंने साल 2019 में 589 गेंदों में 100 छक्के पूरे किए थे।
दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस (653 गेंद, 2025) तीसरे नंबर पर हैं।
अर्धशतक
तिलक ने पाकिस्तान के खिलाफ जड़ा दूसरा टी-20 अर्धशतक
इस मुकाबले में तिलक ने भी आखिरी समय में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी खेली।
यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 10वां और पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 21 गेंदों में पूरा किया।
उन्होंने शिवम दुबे (27) के साथ छठे विकेट के लिए 30 गेंदों में 62 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती दी।
वह 22 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्कों से 51 रन बनाकर नाबाद रहे।
रिकॉर्ड
भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा किया अपना सर्वोच्च स्कोर
तिलक की इस पारी की बदौलत भारतीय टीम मुकाबले में 211/6 का स्कोर खड़ा करने में सफल रही।
यह भारत का इस प्रारूप में पाकिस्तान के खिलाफ अब तक का सर्वोच्च स्कोर है। इससे पहले भारत का सर्वोच्च स्कोर 192/5 का था, जो उसने 2012 में अहमदाबाद में बनाया था।
इस मुकाबले में तिलक ने 231.82 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में मदद की।
उपलब्धि
ईशान किशन एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय
मुकाबले में ईशान किशन 18 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 20 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि, इसके बाद भी उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली।
पारी का 15वां रन बनाते ही उनके साल 2026 में 1,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे हो गए। वह एक एक कैलेंडर वर्ष में यह कारनामा करने वाले केवल दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं।
उनसे पहले पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साल 2022 में 1,164 रन अपने नाम किए थे।
रिकॉर्ड
भारत ने एशियाई खेल 2023 में भी जीता था स्वर्ण पदक
भारत का एशियाई खेलों में यह लगातार दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले भारत ने चीन के हांगझू में खेले गए एशियाई खेल 2023 में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया था।
उस दौरान रुतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में भारतीय टीम फाइनल तक पहुंची थी।
फाइनल मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ खेला गया था, जो भारी बारिश के कारण रद्द हो गया था। ऐसे में भारत को उच्च रैंकिंग के आधार पर विजेता घोषित किया गया था।