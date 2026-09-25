एशियाई खेल 2026: गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में जीता रजत पदक 

लंबी दूरी के धावक गुलवीर एशियाई खेलों के इतिहास में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।

उन्होंने 2022 में 28:17.21 समय के साथ कांस्य पदक जीता था।

इसी साल जुलाई में गुलवीर ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में 10,000 मीटर दौड़ में रजत, 5,000 मीटर में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था।

वह राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में एक संस्करण के ट्रैक इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे।