एशियाई खेल 2026: गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में जीता रजत पदक
क्या है खबर?
जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 में भारत के गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। उन्होंने 28:29.38 समय के साथ दूसरा स्थान पर कब्जा जमाया। इस स्पर्धा में बहरीन के बलेव बिरहानु ने स्वर्ण और उनके हमवतन किप्टू अल्बर्ट ने कांस्य पदक हासिल किए। यह आइची-नागोया एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में भारत का चौथा पदक साबित हुआ। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
प्रदर्शन
गुलवीर ने शानदार लगाई दौड़
नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में गुलवीर ने अच्छी दौड़ लगाई और लगभग 9000 मीटर तक शीर्ष धावकों के समूह में बने रहे।
आखिरी के 1000 मीटर में बहरीन के बिरहानु ने कमाल की दौड़ लगाई और सबको पीछे छोड़ दिया। बिरहानु ने 28:27.51 समय के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
वहीं, तीसरे स्थान पर दौड़ खत्म करने वाले किप्टू ने 28:34.38 का समय लिया।
इतिहास
गुलवीर ने लगातार 2 एशियाई खेलों में पदक जीतकर रचा इतिहास
लंबी दूरी के धावक गुलवीर एशियाई खेलों के इतिहास में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।
उन्होंने 2022 में 28:17.21 समय के साथ कांस्य पदक जीता था।
इसी साल जुलाई में गुलवीर ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में 10,000 मीटर दौड़ में रजत, 5,000 मीटर में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था।
वह राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में एक संस्करण के ट्रैक इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे।
गुलवीर
अलीगढ़ जिले के रहने वाले हैं गुलवीर
गुलवीर का जन्म 1 जून, 1998 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के सिरसा गांव में हुआ।
किसान परिवार में पैदा हुए गुलवीर का लक्ष्य भारतीय सेना में भर्ती होना था। आगरा भर्ती के दौरान उन्होंने फिजिकल टेस्ट पास किया और 2018 में सेना में शामिल हुए।
उनकी तैनाती अरुणाचल प्रदेश में हुई। नॉर्थ-ईस्ट के इस पहाड़ी राज्य में तैनाती ने उनकी दौड़ने की क्षमता को और निखारा। यहीं से उनका सफर लंबी दूरी के धावक बनने का शुरू हुआ।