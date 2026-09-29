गुलवीर सिंह ने 5 दिन में 3 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है

एशियाई खेल 2026: गुलवीर सिंह ने 5 दिन में 3 पदक जीतकर रचा इतिहास

लेखन भारत शर्मा 06:54 pm Sep 29, 202606:54 pm

क्या है खबर?

जापान के नागोया में आयोजित एशियाई खेल 2026 से भारत के लिए ऐतिहासिक खबर सामने आई है। भारतीय सेना के नायब सूबेदार और एथलीट गुलवीर सिंह ने मात्र 5 दिनों के भीतर 4 अत्यंत कठिन दौड़ में हिस्सा लेकर 3 पदक अपने नाम किए हैं। इसके साथ ही वह एक एशियाई खेल में 3 पदक जीतने वाले भारत के दूसरे एथलीट बन गए हैं। उन्होंने दिग्गज महिला खिलाड़ी पीटी उषा के दशकों पुराने विशेष क्लब में जगह बना ली है।