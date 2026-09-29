एशियाई खेल 2026: गुलवीर सिंह ने 5 दिन में 3 पदक जीतकर रचा इतिहास
क्या है खबर?
जापान के नागोया में आयोजित एशियाई खेल 2026 से भारत के लिए ऐतिहासिक खबर सामने आई है। भारतीय सेना के नायब सूबेदार और एथलीट गुलवीर सिंह ने मात्र 5 दिनों के भीतर 4 अत्यंत कठिन दौड़ में हिस्सा लेकर 3 पदक अपने नाम किए हैं। इसके साथ ही वह एक एशियाई खेल में 3 पदक जीतने वाले भारत के दूसरे एथलीट बन गए हैं। उन्होंने दिग्गज महिला खिलाड़ी पीटी उषा के दशकों पुराने विशेष क्लब में जगह बना ली है।
सफलता
गुलवीर ने क्या हासिल की सफलता?
गुलवीर ने मंगलवार (29 सितंबर) को आयोजित 5,000 मीटर की दौड़ को 13:32.75 मिनट में पूरी करके कांस्य पदक अपने नाम करते हुए यह खास उपलब्धि हासिल की।
इससे पहले उन्होंने 25 सितंबर को आयोजित 10,000 मीटर की दौड़ को 28:29.38 मिनट में पूरा करते हुए रजत पदक हासिल किया था।
इसके बाद उन्होंने 28 सितंबर को 1,500 मीटर की दौड़ को 3:36.72 मिनट के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ पूरा करते हुए रजत पदक जीता था।
बराबरी
गुलवीर ने की पीटी उषा के इतिहास की बराबरी
गुलवीर से पहले एक ही एशियाई खेलों में इतने पदक जीतने का रिकॉर्ड महान एथलीट पीटी उषा के नाम था।
उन्होंने सियोल में आयोजित एशियाई खेल 1986 में 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतते हुए इतिहास रचा था। उनका वह प्रदर्शन आज भी एक रिकॉर्ड है।
हालांकि, गुलवीर ने अब 3 पदक जीतकर एक एशियाई खेल में 3 या उससे अधिक पदक जीतने के मामले में उनकी बराबरी कर ली है।
बधाई
गुलवीर को सोशल मीडिया पर मिल रही बधाई
गुलवीर की इस बेमिसाल कामयाबी के बाद खेल प्रेमियों और प्रशंसकों में भारी उत्साह है।
सोशल मीडिया पर लोग खेल के मैदान पर सेना के इस जवान के शौर्य की सराहना कर रहे हैं और उनके इस अद्भुत खेल प्रदर्शन के सम्मान में सेना द्वारा उन्हें पदोन्नति दिए जाने की मांग भी कर रहे हैं।
गुलवीर का यह प्रदर्शन उनकी शारीरिक सहनशक्ति, मानसिक मजबूती और अदम्य इच्छाशक्ति का अद्भुत प्रमाण है और उनकी सफलता में इनका अहम योगदान रहा है।