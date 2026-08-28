एशियन गेम्स 2026: भारत के इन 5 एथलीट्स पर रहेंगी सभी की नजरें

मनु भाकर भारत की सबसे प्रतिभाशाली शूटिंग स्टार्स में से एक बनकर उभरी हैं। बड़े मुकाबलों में उनका आत्मविश्वास और संयम उन्हें खास बनाता है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हासिल किए गए अनुभव के साथ वह एशियन गेम्स में भी ध्यान आकर्षित करेंगी।

भाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर पिस्टल, दोनों स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगी।

2022 एशियन गेम्स में उन्होंने 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। वह 2 बार की ओलंपिक विजेता हैं।