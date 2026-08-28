एशियन गेम्स 2026: भारत के इन 5 एथलीट्स पर रहेंगी सभी की नजरें
क्या है खबर?
एशियन गेम्स 2026 की शुरुआत 19 सितंबर, 2026 से होने जा रही है और यह 4 अक्टूबर तक चलेगी। इस बार का आयोजन जापान के आइची प्रीफेक्चर के नागोया में होगा। भारत एशियन गेम्स में 20वीं बार हिस्सा लेगा। खास बात यह है कि भारत इस बार 35 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेगा। ऐसे में हम भारत के उन 5 एथलीट्स पर नजर डाल रहे हैं, जिनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है।
#1
मीराबाई चानू (वेटलिफ्टिंग)
मीराबाई चानू एशियन गेम्स में भारतीय वेटलिफ्टिंग दल की 5 सदस्यीय टीम का नेतृत्व करेंगी।
अपनी निरंतरता और अनुभव के दम पर चानू इस प्रतियोगिता में पदक जीतने की प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं।
32 वर्षीय चानू ने हाल ही में ग्लासगो में हुए 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स (CWG) में स्वर्ण पदक जीता। 4 बार की CWG पदक विजेता और एक बार की ओलंपिक रजत पदक विजेता चानू एशियन गेम्स में अपना पहला पदक जीतने के लक्ष्य के साथ उतरेंगी।
#2
नीरज चोपड़ा (जेवलिन थ्रो)
भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीता। नीरज श्रीलंका के रुमेश थारंगा के पीछे रहे।
नीरज एशियन गेम्स में 2 बार, 2018 और 2022 में स्वर्ण पदक अपने नाम कर चुके हैं। अब वह लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीतने की कोशिश करेंगे।
नीरज 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता भी हैं और इस बार भी सभी की नजरें उन पर रहेंगी।
#3
मनु भाकर (शूटिंग)
मनु भाकर भारत की सबसे प्रतिभाशाली शूटिंग स्टार्स में से एक बनकर उभरी हैं। बड़े मुकाबलों में उनका आत्मविश्वास और संयम उन्हें खास बनाता है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हासिल किए गए अनुभव के साथ वह एशियन गेम्स में भी ध्यान आकर्षित करेंगी।
भाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर पिस्टल, दोनों स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगी।
2022 एशियन गेम्स में उन्होंने 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। वह 2 बार की ओलंपिक विजेता हैं।
#4
अंतिम पंघाल (कुश्ती)
21 वर्षीय अंतिम पंघाल भारतीय कुश्ती की नई पीढ़ी की प्रतिभाओं में शामिल हैं। वह तकनीकी कौशल के साथ-साथ आक्रामक प्रतिस्पर्धी रवैया रखती हैं।
उन्होंने लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन किया है और बड़े टूर्नामेंट के दबाव से निपटने का जज्बा दिखाया है।
एशियन गेम्स में पंघाल अपनी प्रतिभा को पदक जीतने वाले प्रदर्शन में बदलने की कोशिश करेंगी। उन्होंने 2022 एशियन गेम्स में 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था।
#5
लवलीना बोरगोहेन (बॉक्सिंग)
भारत की लवलीना बोरगोहेन ने हाल ही में हुए 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीता है।
अब वह एशियन गेम्स में 75 किलोग्राम वर्ग में दमदार प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक होंगी।
वह 2022 एशियन गेम्स की रजत पदक विजेता हैं और इस बार स्वर्ण पदक जीतने का लक्ष्य रखेंगी।
लवलीना ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में वेल्टरवेट वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया था।