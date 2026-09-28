एशियाई खेल 2026: भारत को निशानेबाजी में कमाल जारी, ईशा सिंह ने जीता रजत पदक
क्या है खबर?
एशियाई खेल 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ईशा सिंह ने रजत पदक जीता है। उन्होंने कई शूट-ऑफ के बाद यह पदक हासिल किया और अपने एशियाई खेल रिकॉर्ड में एक और व्यक्तिगत पदक जोड़ा। विश्व नंबर-1 और विश्व रिकॉर्ड धारक ईशा ने फाइनल में 38 हिट का स्कोर किया। चीन की श्याओ जियारुईशुआन ने भी 38 हिट किए और स्वर्ण पदक जीता। शूट-ऑफ में ईशा का रिकॉर्ड 4+2 रहा, जबकि श्याओ का 4+3 रहा।
मुकाबला
ईशा के लिए कड़ा रहा मुकाबला
ईशा के लिए पदक तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा। एलिमिनेशन चरण के बाद तीसरे स्थान के लिए उनका दक्षिण कोरिया की किम ह्योन सुक से मुकाबला हुआ।
पदक पक्का करने के लिए ईशा को कोरियाई निशानेबाज के खिलाफ 3 शूट-ऑफ से गुजरना पड़ा।
इसके बाद स्वर्ण और रजत पदक का फैसला करने के लिए उनका चीन की श्याओ जियारुईशुआन से 2 और शूट-ऑफ में सामना हुआ।
श्याओ ने बाजी मारी और ईशा को रजत से संतोष करना पड़ा।
जीत
शानदार अंदाज से
ईशा ने पहली 3 सीरीज में 5, 4 और 3 हिट दर्ज किए।
इसके बाद उन्होंने 7 सीरीज में 4, 4, 3, 3, 5, 3 और 4 हिट किए।
कांस्य पदक जीतने वाली किम ह्योन सुक ने 34 हिट किए, जबकि वियतनाम की त्रिन्ह थू विन्ह 30 हिट के साथ चौथे स्थान पर रहीं। चीन की शांग काइयान 24 हिट के साथ पांचवें स्थान पर रहीं।
2023 में ईशा ने व्यक्तिगत में रजत और टीम स्पर्धा में स्वर्ण जीता था।
जानकारी
निशानेबाजी में भारत के 12 पदक हुए
भारत के निशानेबाजी में 12 पदक हो गए हैं, जिसमें एक स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य शामिल हैं। कुल पदकों की बात करें तो भारत 39 पदक के साथ 12वें स्थान पर है। उसने 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य जीते हैं।