ईशा सिंह ने कमाल का प्रदर्शन किया (फाइल तस्वीर)

एशियाई खेल 2026: भारत को निशानेबाजी में कमाल जारी, ईशा सिंह ने जीता रजत पदक

लेखन आदर्श कुमार 12:27 pm Sep 28, 202612:27 pm

क्या है खबर?

एशियाई खेल 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ईशा सिंह ने रजत पदक जीता है। उन्होंने कई शूट-ऑफ के बाद यह पदक हासिल किया और अपने एशियाई खेल रिकॉर्ड में एक और व्यक्तिगत पदक जोड़ा। विश्व नंबर-1 और विश्व रिकॉर्ड धारक ईशा ने फाइनल में 38 हिट का स्कोर किया। चीन की श्याओ जियारुईशुआन ने भी 38 हिट किए और स्वर्ण पदक जीता। शूट-ऑफ में ईशा का रिकॉर्ड 4+2 रहा, जबकि श्याओ का 4+3 रहा।