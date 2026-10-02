एशियाई खेल 2026, क्रिकेट फाइनल: भारत-पाकिस्तान मुकाबले के बारिश से धुलने पर कौन होगा विजेता?
क्या है खबर?
एशियाई खेल 2026 में पुरुष क्रिकेट स्पर्धा का फाइनल मुकाबला शनिवार (3 अक्टूबर) को भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें इसके लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन मौसम को लेकर सुबह के समय 62 प्रतिशत बारिश की आशंका जताई गई है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि इस फाइनल मुकाबले के बारिश की भेंट चढ़ने पर स्वर्ण पदक का हकदार कौन होगा? आइए एशियाई खेलों के नियमों पर नजर डालते हैं।
नियम
क्या है एशियाई खेल 2026 का नया नियम?
एशियाई खेल 2023 में जब भारत और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बीच फाइनल मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ था, तब भारत को बेहतर ICC रैंकिंग के आधार पर स्वर्ण पदक दिया गया था, लेकिन इस बार नियम पूरी तरह बदल चुके हैं।
इस बार फाइनल के बारिश से धुलने पर दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा।
इस स्थिति में किसी को भी रजत पदक नहीं मिलेगा और दोनों टीमें शीर्ष स्थान साझा करेंगी।
जानकारी
मैच के नतीजे के लिए न्यूनतम ओवर
डकवर्थ-लुईस (DLS) पद्धति से आधिकारिक नतीजा निकालने के लिए दोनों टीमों का कम से कम 5-5 ओवर खेलना अनिवार्य होगा। अगर, दूसरी पारी में 5 ओवर नहीं होते हैं, तो मैच को रद्द मानकर स्वर्ण पदक साझा किया जाएगा।
सुपर ओवर
सुपर ओवर के बारिश से धुलने पर क्या होगा?
नियमों के मुताबिक, यदि मैच टाई (बराबर) हो जाता है या खेल को छोटा करके सुपर ओवर की स्थिति बनती है, तो विजेता का फैसला सुपर ओवर से होगा।
इसी तरह मैच के टाई होने के बाद सुपर ओवर के दौरान दोबारा तेज बारिश आने और सुपर ओवर के भी पूरा न होने की स्थिति में भारतीय टीम को अपनी ICC टी-20 रैंकिंग का फायदा मिलेगा।
ऐसी स्थिति में भारत को सीधा स्वर्ण पदक विजेता घोषित कर दिया जाएगा।
महामुकाबला
महामुकाबले पर टिकी हैं दुनिया भर की निगाहें
भारतीय टीम इस बार अपनी पूरी मजबूत ताकत के साथ जापानी सरजमीं पर उतरी है ताकि साल 2023 के अपने स्वर्ण पदक का सफलतापूर्वक बचाव कर सके।
वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहले ही श्रीलंका को 147 रनों से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर चुकी है।
अब प्रशंसक यही दुआ कर रहे हैं कि आसमान साफ रहे, ताकि रैंकिंग या नियमों के बजाय मैदान पर बल्ले और गेंद की जंग से एशिया के असली विजेता का फैसला हो सके।