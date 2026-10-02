एशियाई खेल 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबला खेलने उतरेगी भारतीय टीम

एशियाई खेल 2026, क्रिकेट फाइनल: भारत-पाकिस्तान मुकाबले के बारिश से धुलने पर कौन होगा विजेता?

लेखन भारत शर्मा 12:39 pm Oct 02, 202612:39 pm

क्या है खबर?

एशियाई खेल 2026 में पुरुष क्रिकेट स्पर्धा का फाइनल मुकाबला शनिवार (3 अक्टूबर) को भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें इसके लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन मौसम को लेकर सुबह के समय 62 प्रतिशत बारिश की आशंका जताई गई है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि इस फाइनल मुकाबले के बारिश की भेंट चढ़ने पर स्वर्ण पदक का हकदार कौन होगा? आइए एशियाई खेलों के नियमों पर नजर डालते हैं।