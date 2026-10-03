एशियाई खेल 2026, क्रिकेट फाइनल: तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ जड़ा दूसरा अर्धशतक, जानिए आंकड़े

तिलक ने भारत के लिए अब तक 65 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसकी 62 पारियों में 44.05 की औसत से 1,718 रन बनाए हैं।

इस बीच उनकी स्ट्राइक रेट 144.71 की रही है। उन्होंने 2 शतक और 10 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 120 रन रहा है।

इसी तरह वह 172 टी-20 मैचों में 40 की औसत और 145 की स्ट्राइक रेट से 4,987 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 5 शतक और 30 अर्धशतक शामिल हैं।