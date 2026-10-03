एशियाई खेल 2026, क्रिकेट फाइनल: तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ जड़ा दूसरा अर्धशतक, जानिए आंकड़े

एशियाई खेल 2026, क्रिकेट फाइनल: तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ जड़ा दूसरा अर्धशतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने एशियाई खेल 2026 की पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (51*) खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 10वां और पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 21 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत भारतीय टीम 211/6 का स्कोर बनाने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही तिलक की पारी और साझेदारी?
भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करते हुए 128 के कुल स्कोर पर चौथा झटका लगा था।
उसके बाद तिलक बल्लेबाजी के लिए आए थे। उन्होंने शिवम दुबे (27) के साथ छठे विकेट के लिए 30 गेंदों में 62 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती दी।
इसके बाद उन्होंने आखिरी ओवर में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। वह 22 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्कों से 51 रन बनाकर नाबाद रहे।
रिकॉर्ड
भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा किया अपना सर्वोच्च स्कोर
तिलक की इस पारी की बदौलत भारतीय टीम मुकाबले में 211/6 का स्कोर खड़ा करने में सफल रही।
यह भारत का इस प्रारूप में पाकिस्तान के खिलाफ अब तक का सर्वोच्च स्कोर है। इससे पहले भारत का सर्वोच्च स्कोर 192/5 का था, जो उसने 2012 में अहमदाबाद में बनाया था।
इस मुकाबले में तिलक ने 231.82 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में मदद की।
करियर
कैसा रहा है तिलक का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?
तिलक ने भारत के लिए अब तक 65 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसकी 62 पारियों में 44.05 की औसत से 1,718 रन बनाए हैं।
इस बीच उनकी स्ट्राइक रेट 144.71 की रही है। उन्होंने 2 शतक और 10 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 120 रन रहा है।
इसी तरह वह 172 टी-20 मैचों में 40 की औसत और 145 की स्ट्राइक रेट से 4,987 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 5 शतक और 30 अर्धशतक शामिल हैं।