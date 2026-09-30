भारत ने तीरंदाजी में 2 स्वर्ण पदक जीते (फाइल तस्वीर)

एशियाई खेल 2026: चिकिता तनिपार्थी और साहिल जाधव की जोड़ी ने तीरंदाजी में दूसरा स्वर्ण दिलाया

लेखन आदर्श कुमार 10:50 am Sep 30, 202610:50 am

क्या है खबर?

एशियाई खेल 2026 में भारत के कंपाउंड तीरंदाजों ने बुधवार को एक और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। चिकिता तनिपार्थी और साहिल जाधव की भारतीय जोड़ी ने रोमांचक शूट-ऑफ में दक्षिण कोरिया को मात दी। निर्धारित मुकाबले के बाद दोनों टीमें 157-157 की बराबरी पर थीं। इसके बाद स्वर्ण पदक का फैसला शूट-ऑफ से हुआ। भारतीय जोड़ी ने 20 अंक हासिल किए, जबकि दक्षिण कोरिया की योंगही चोई और पार्क जोंगयून की जोड़ी 19 अंक ही जुटा सकी।