Loading...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / एशियाई खेल 2026: चिकिता तनिपार्थी और साहिल जाधव की जोड़ी ने तीरंदाजी में दूसरा स्वर्ण दिलाया
एशियाई खेल 2026: चिकिता तनिपार्थी और साहिल जाधव की जोड़ी ने तीरंदाजी में दूसरा स्वर्ण दिलाया
भारत ने तीरंदाजी में 2 स्वर्ण पदक जीते (फाइल तस्वीर)

एशियाई खेल 2026: चिकिता तनिपार्थी और साहिल जाधव की जोड़ी ने तीरंदाजी में दूसरा स्वर्ण दिलाया

लेखन आदर्श कुमार
Sep 30, 2026
10:50 am
क्या है खबर?

एशियाई खेल 2026 में भारत के कंपाउंड तीरंदाजों ने बुधवार को एक और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। चिकिता तनिपार्थी और साहिल जाधव की भारतीय जोड़ी ने रोमांचक शूट-ऑफ में दक्षिण कोरिया को मात दी। निर्धारित मुकाबले के बाद दोनों टीमें 157-157 की बराबरी पर थीं। इसके बाद स्वर्ण पदक का फैसला शूट-ऑफ से हुआ। भारतीय जोड़ी ने 20 अंक हासिल किए, जबकि दक्षिण कोरिया की योंगही चोई और पार्क जोंगयून की जोड़ी 19 अंक ही जुटा सकी।

दूसरा

भारत का तीरंदाजी में दूसरा स्वर्ण पदक 

भारत ने बुधवार को एशियाई खेलों में तीरंदाजी का दूसरा स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

इससे पहले दिन में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता था।

ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता और पृथिका प्रदीप की भारतीय तिकड़ी ने फाइनल में चीन को 238-234 से हराकर लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया था।

भारत ने स्वर्ण पदक जीतने के साथ दक्षिण कोरिया के विश्व रिकॉर्ड स्कोर की बराबरी भी कर ली थी।

ओलंपिक

ओलंपिक के लिए भी भारत ने अपनी जगह पक्की कर ली है

इस जीत के साथ भारत ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। चिकिता और साहिल ने भारत के लिए 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में अपना स्थान पक्का कर लिया है।

कंपाउंड तीरंदाजी को पहली बार ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल किया गया है और मिश्रित टीम स्पर्धा के जरिए इसका ओलंपिक पदार्पण भी होगा।

ऐसे में एशियाई खेलों का यह स्वर्ण भारतीय तीरंदाजी के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बन गया है।

ADVERTISEMENT

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें वीडियो

ADVERTISEMENT