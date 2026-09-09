एशियाई खेल 2026 में आयोजको द्वारा निर्धारित होटलों में ही रुकेंगी भारतीय टीमें

एशियाई खेल 2026: BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीमों के ठहरने की व्यवस्था पर लगाई मुहर

लेखन भारत शर्मा 06:32 pm Sep 09, 202606:32 pm

क्या है खबर?

जापान में होने वाले आगामी एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम (पुरुष और महिला) के ठहरने की व्यवस्था को लेकर चल रहा विवाद पूरी तरह खत्म हो गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने स्पष्ट किया है कि पुरुष और महिला दोनों टीमें आयोजन समिति द्वारा निर्धारित आधिकारिक आवासों में ही ठहरेंगी। बोर्ड और खिलाड़ी आयोजकों की व्यवस्थाओं से पूरी तरह संतुष्ट है। यह घोषणा BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने की है।