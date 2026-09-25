एशियाई खेल 2026: बारानिका इलांगोवन ने महिला पोल वॉल्ट में भारत को ऐतिहासिक कांस्य पदक दिलाया
क्या है खबर?
बारानिका इलांगोवन ने एशियाई खेल 2026 में महिला पोल वॉल्ट फाइनल में 4.15 मीटर की ऊंचाई पार कर कांस्य पदक जीता। यह एशियाई खेलों में पुरुष और महिला दोनों वर्गों को मिलाकर भारत का इस स्पर्धा में पहला पदक है। बारानिका और रूस की पोलिना इवानोवा ने 4.15 मीटर की ऊंचाई सफलतापूर्वक पार की, लेकिन दोनों 4.25 मीटर पर असफल रहीं। इसके बाद काउंटबैक के आधार पर दोनों एथलीटों को संयुक्त रूप से कांस्य पदक दिया गया।
उपलब्धि
बारानिका लगातार कर रहीं हैं शानदार प्रदर्शन
यह पदक तमिलनाडु की 29 वर्षीय बारानिका के तेजी से उभरते करियर में बड़ी उपलब्धि है।
वह 3 बार राष्ट्रीय आउटडोर चैंपियन रही हैं। 2023 एशियाई चैंपियनशिप में वह कोई वैध प्रयास नहीं कर सकी थीं।
इसके बाद 2026 में उन्होंने शानदार वापसी की। मार्च में बेंगलुरु में इंडियन ओपन जंप्स प्रतियोगिता में 4.10 मीटर की एशियाई खेल क्वालिफाइंग ऊंचाई पार कर स्वर्ण पदक जीता थी।
उन्होंने कुछ ही दिन बाद 4.22 मीटर पार कर राष्ट्रीय इंडोर रिकॉर्ड भी बनाया।
उपलब्धि
भारत के लिए कमाल का रहा 7वां दिन
बारानिका का कांस्य पदक एथलेटिक्स में भारत के शानदार 7वें दिन की उपलब्धियों में शामिल रहा।
इस दिन गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता, जबकि मनप्रीत कौर ने शॉटपुट में कांस्य पदक हासिल किया।
इसके अलावा भारत ने निशानेबाजी की मिश्रित टीम पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।
इन सफलताओं के साथ आइची-नागोया एशियाई खेलों में भारत के कुल पदकों की संख्या 20 के पार पहुंच गई।