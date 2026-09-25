एशियाई खेल 2026: बारानिका इलांगोवन ने महिला पोल वॉल्ट में भारत को ऐतिहासिक कांस्य पदक दिलाया

यह पदक तमिलनाडु की 29 वर्षीय बारानिका के तेजी से उभरते करियर में बड़ी उपलब्धि है।

वह 3 बार राष्ट्रीय आउटडोर चैंपियन रही हैं। 2023 एशियाई चैंपियनशिप में वह कोई वैध प्रयास नहीं कर सकी थीं।

इसके बाद 2026 में उन्होंने शानदार वापसी की। मार्च में बेंगलुरु में इंडियन ओपन जंप्स प्रतियोगिता में 4.10 मीटर की एशियाई खेल क्वालिफाइंग ऊंचाई पार कर स्वर्ण पदक जीता थी।

उन्होंने कुछ ही दिन बाद 4.22 मीटर पार कर राष्ट्रीय इंडोर रिकॉर्ड भी बनाया।