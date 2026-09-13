एशियाई खेल 2026: बांग्लादेशी कोच का आवास व्यवस्था पर बड़ा बयान, कहा- हम VIP नहीं

सलाहुद्दीन ने जापान में विकेटों की प्रकृति को लेकर जताई जा रही चिंताओं को भी दूर किया।

उन्होंने कहा, "जब आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आपको अलग-अलग समय पर अलग-अलग विकेटों पर खेलना पड़ता है। इसलिए हर बार अच्छे विकेट की उम्मीद करना सही नहीं है।"

कोच ने इस बात पर जोर दिया कि अगर विकेट 120 रन वाला है, तो उन्हें उसी के अनुसार खेलना होगा और अगर विकेट 200 रन वाला है, तो उस हिसाब से खेलना होगा।