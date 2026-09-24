एशियाई खेल 2026: जीत नारुका और परीणाज धालीवाल ने मिश्रित स्कीट में भारत को दिलाया कांस्य

मेडल राउंड की 6 सीरीज के बाद भारत और कोरिया के 44-44 हिट रहे।

दोनों टीमों के बराबर रहने पर क्वालिफिकेशन रैंकिंग को आधार बनाया गया।

कोरिया ने फाइनल में बेहतर क्वालिफिकेशन रैंकिंग के साथ प्रवेश किया था। इसलिए वह स्वर्ण पदक की दौड़ में बनी रही, जबकि भारत बाहर होकर कांस्य पदक पर रहा।

भारत का प्रदर्शन 6 सीरीज में क्रमश: 7, 14, 21, 29, 36 और 44 हिट रहा। इस तरह भारत ने कांस्य पदक पक्का किया।