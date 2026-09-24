एशियाई खेल 2026: जीत नारुका और परीणाज धालीवाल ने मिश्रित स्कीट में भारत को दिलाया कांस्य
क्या है खबर?
अनंतजीत सिंह नारुका और परीणाज धालीवाल ने एशियाई खेल 2026 में भारत के निशानेबाजी अभियान में एक और पदक जोड़ा। भारतीय जोड़ी ने गुरुवार को मिश्रित स्कीट टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। फाइनल में दोनों 44 हिट के साथ तीसरे स्थान पर रहे। चीन ने 52 हिट के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि कोरिया गणराज्य ने 51 हिट के साथ रजत पदक अपने नाम किया। आइए पूरी खबर पर एक नजर डाल लेते हैं।
मुकाबला
ऐसा रहा मुकाबला
मेडल राउंड की 6 सीरीज के बाद भारत और कोरिया के 44-44 हिट रहे।
दोनों टीमों के बराबर रहने पर क्वालिफिकेशन रैंकिंग को आधार बनाया गया।
कोरिया ने फाइनल में बेहतर क्वालिफिकेशन रैंकिंग के साथ प्रवेश किया था। इसलिए वह स्वर्ण पदक की दौड़ में बनी रही, जबकि भारत बाहर होकर कांस्य पदक पर रहा।
भारत का प्रदर्शन 6 सीरीज में क्रमश: 7, 14, 21, 29, 36 और 44 हिट रहा। इस तरह भारत ने कांस्य पदक पक्का किया।
राउंड
मेडल राउंड में ऐसा था भारत का प्रदर्शन
अनंतजीत और परीणाज ने 150 निशानों में 138 अंक के साथ क्वालिफिकेशन में चौथे स्थान पर रहते हुए मेडल राउंड में जगह बनाई थी।
कतर 145 अंक के साथ शीर्ष पर रहा था, जबकि दक्षिण कोरिया 143 और चीन 140 अंक के साथ क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे थे।
भारतीय जोड़ी ने क्वालिफिकेशन में 44, 47 और 47 की सीरीज खेलकर शीर्ष-4 में जगह बनाई थी। इसके बाद दोनों ने मेडल राउंड में कांस्य पदक जीता।
पदक
अनंत और परीणाज ने जीते 2 पदक
इस कांस्य पदक के साथ अनंत और परीणाज के इस एशियाई खेलों में 2-2 पदक हो गए हैं।
अनंतजीत ने इससे पहले मीराज अहमद खान और भवतेघ सिंह गिल के साथ पुरुष स्कीट टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था।
वह व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहे थे।
वहीं, परीणाज ने बुधवार को राइजा ढिल्लों और महेश्वरी चौहान के साथ महिला स्कीट टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था।
खिलाड़ी
भारत का स्कीट खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
भारत ने 2022 एशियाई खेलों में जीते 2 पदकों के प्रदर्शन को आगे बढ़ाया। तब अनंत ने व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता था और पुरुष टीम का हिस्सा रहते हुए कांस्य पदक भी अपने नाम किया था।
आइची-नागोया में महिला स्कीट का कांस्य पदक भी ऐतिहासिक रहा, क्योंकि यह एशियाई खेलों में महिला स्कीट में भारत का पहला पदक है।
पुरुष, महिला और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में 3 पदकों के साथ यह स्कीट में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।