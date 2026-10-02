एशियाई खेल 2026: ACC अध्यक्ष मोहसिन नकवी पुरुष क्रिकेट फाइनल में नहीं होंगे शामिल
क्या है खबर?
एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी जापान में चल रहे एशियाई खेल 2026 में शामिल नहीं होंगे। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, यह घोषणा शनिवार को भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच होने वाले बहुप्रतीक्षित फाइनल (स्वर्ण पदक) मुकाबले से ठीक पहले आई है। ACC ने शुक्रवार को नकवी की अनुपस्थिति की पुष्टि की और भाग लेने वाली सभी चार टीमों को उनके संबंधित मैचों के लिए शुभकामनाएं दीं।
शुभकामना
नकवी ने टीमों को दी शुभकामनाएं
ACC के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष नकवी अपनी पहले से तय प्रतिबद्धताओं के कारण इस अहम मुकाबले में शामिल नहीं हो पाएंगे।
ऐसे में उन्होंने सोशल मीडिया पर टीमों को शुभकामनाएं दी हैं।
उन्होंने कहा, "एशियाई खेल 2026 में स्वर्ण और कांस्य पदक मैचों से पहले मैं सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देता हूं। पहले से तय प्रतिबद्धताओं के कारण मैं नागोया से दूर रहूंगा, लेकिन मैं कुछ रोमांचक मुकाबलों को देखने के लिए उत्सुक हूं।"
विवाद
भारतीय टीम के नकवी से पदक लेने की संभावना नहीं
नकवी की अनुपस्थिति हाल ही में हुए एक विवाद के बाद सामने आई है, जहां भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने टी-20 एशिया कप जीतने के बाद उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था।
पदक कौन प्रदान करेगा, इसका निर्णय संयुक्त रूप से ओलंपिक परिषद (OCA) और एशियाई खेल आयोजन समिति (AINAGOC) द्वारा लिया जाता है।
ऐसे में इन समितियों ने किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए बड़ी सावधानी से निर्णय किया है।
इनकार
भारत ने नकवी से एशिया कप ट्रॉफी लेने से किया था इनकार
नकवी पहले भी ट्रॉफी वितरण से जुड़े विवादों के केंद्र में रहे हैं। पिछले साल के पुरुष एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था।
इसी साल की शुरुआत में भी ऐसी ही घटना दोहराई गई थी, जब हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली महिला टीम ने भी मंच पर नकवी की मौजूदगी में कोई भी ट्रॉफी या पुरस्कार लेने से परहेज किया था और आगे बढ़ गई थीं।