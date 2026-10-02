एशियाई खेल 2026: ACC अध्यक्ष मोहसिन नकवी पुरुष क्रिकेट फाइनल में नहीं होंगे शामिल

ACC के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष नकवी अपनी पहले से तय प्रतिबद्धताओं के कारण इस अहम मुकाबले में शामिल नहीं हो पाएंगे।

ऐसे में उन्होंने सोशल मीडिया पर टीमों को शुभकामनाएं दी हैं।

उन्होंने कहा, "एशियाई खेल 2026 में स्वर्ण और कांस्य पदक मैचों से पहले मैं सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देता हूं। पहले से तय प्रतिबद्धताओं के कारण मैं नागोया से दूर रहूंगा, लेकिन मैं कुछ रोमांचक मुकाबलों को देखने के लिए उत्सुक हूं।"