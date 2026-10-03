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एशियाई खेल 2026: अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ जड़ा दूसरा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
अभिषेक शर्मा ने एशियाई खेल 2026 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ धमाकेदार अर्धशतकीय पारी खेली है

एशियाई खेल 2026: अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ जड़ा दूसरा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा
Oct 03, 2026
11:25 am
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एशियाई खेल 2026 की पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (61) खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 13वां और पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 20 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत भारतीय टीम शुरुआती झटकों से उबरने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।

बल्लेबाजी

कैसी रही अभिषेक की पारी और साझेदारी?

अभिषेक ने अपने सलामी साझेदार वैभव सूर्यवंशी (15) के साथ पहले विकेट के लिए 13 गेंदों में 28 रन और कप्तान श्रेयस अय्यर (19) के साथ तीसरे विकेट के लिए 24 गेंदों में 42 रन की साझेदारी निभाई।

इस दौरान उन्होंने अपना आक्रामक अर्धशतक पूरा किया। वह अपनी पारी में 28 गेंदों में 3 चौके और 7 छक्कों की मदद से 61 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

उनकी पारी से भारतीय टीम तेजी से रन बटोरने में सफल रही।

रिकॉर्ड

एशियाई खेलों के फाइनल में सबसे तेज अर्धशतक

इस अर्धशतकीय शतकीय पारी के साथ अभिषेक ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। वह अब एशियाई खेलों के फाइनल में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

अपनी इस पारी के साथ अभिषेक ने साल 2026 में टी-20 क्रिकेट में अपने 100 छक्के (अब 104) भी पूरे कर लिए हैं।

पारी का तीसरा छक्का लगाते ही उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है।

वह लगातार 2 कैलेंडर वर्ष (2025 में 108 छक्के) में 100 छक्के जड़ने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं।

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उपलब्धि

अभिषेक ने एक कैलेंडर वर्ष में पूरे किए दूसरे सबसे तेज 100 छक्के

अभिषेक एक कैलेंडर वर्ष में टी-20 क्रिकेट में गेंदों के हिसाब से दूसरे सबसे तेज 100 छक्के पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

उन्होंने 2026 में 651 गेंदों में यह कारनामा किया है।

एक कैलेंडर वर्ष में सबसे तेज 100 छक्के पूरे करने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के आंद्रे रसेल के नाम दर्ज है, जिन्होंने साल 2019 में 589 गेंदों में 100 छक्के पूरे किए थे।

दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस (653 गेंद, 2025) तीसरे नंबर पर हैं।

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करियर

कैसा रहा है अभिषेक का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?

अभिषेक ने भारत के लिए अब तक 62 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसकी 61 पारियों में 32.64 की औसत से 1,926 रन बनाए हैं। इस बीच उनकी स्ट्राइक रेट 195.14 की रही है।

उन्होंने 3 शतक और 13 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 रन रहा है।

इसी तरह वह 212 टी-20 मैचों में 33 की औसत और 177.72 की स्ट्राइक रेट से 6,285 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 10 शतक और 39 अर्धशतक शामिल हैं।

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