तिलक वर्मा ने पाकिस्तान-A के खिलाफ शानदार शतकीय पारी खेली है

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026: तिलक वर्मा ने पाकिस्तान-A के खिलाफ जड़ा शतक, जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 12:30 am Nov 23, 202612:30 am

क्या है खबर?

ACC मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के ग्रुप-B मुकाबले में इंडिया-A के कप्तान तिलक वर्मा ने पाकिस्तान-A के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी (100) खेली। यह उनके लिस्ट-A करियर का 8वां शतक रहा, जिसे उन्होंने 148 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही इंडिया-A की टीम 314 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआती झटकों से उबरी, लेकिन वह जीत नहीं दिला पाए। आइए तिलक की पारी और आंकड़े जानते हैं।