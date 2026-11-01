एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026: तिलक वर्मा ने पाकिस्तान-A के खिलाफ जड़ा शतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
ACC मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के ग्रुप-B मुकाबले में इंडिया-A के कप्तान तिलक वर्मा ने पाकिस्तान-A के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी (100) खेली। यह उनके लिस्ट-A करियर का 8वां शतक रहा, जिसे उन्होंने 148 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही इंडिया-A की टीम 314 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआती झटकों से उबरी, लेकिन वह जीत नहीं दिला पाए। आइए तिलक की पारी और आंकड़े जानते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही तिलक की पारी और साझेदारी?
इंडिया-A को लक्ष्य का पीछा करते हुए 26 रन पर 2 झटके लग गए थे।
इसके बाद आए तिलक ने सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (70) के साथ पारी बढ़ाई। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 67 रन की अहम साझेदारी की।
इसके बाद तिलक ने शाहबाज अहमद (56) के साथ 7वें विकेट के लिए 108 गेंदों में 112 रन की शतकीय साझेदारी निभाई।
तिलक पारी में 149 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्के से 100 रन बनाकर आउट हुए।
करियर
कैसा रहा है तिलक का लिस्ट-A करियर?
तिलक ने साल 2019 में अपने लिस्ट-A क्रिकेट करियर का आगाज किया था।
वह अब तक 54 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसकी 52 पारियों में करीब 49 की औसत और 88 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 2,345 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं।
इस दौरान उन्होंने 8 शतकों के अलावा 14 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 156 रन का रहा है।
वह इस प्रारूप में 170 चौके और 67 छक्के भी जड़ चुके हैं।
अंतरराष्ट्रीय
कैसा रहा है तिलक का अंतरराष्ट्रीय करियर?
तिलक भारत के लिए वनडे और टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले भी खेल चुके हैं।
उन्होंने अब तक 5 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 4 पारियों में एक अर्धशतक की मदद से 68 रन बनाने में सफल रहे हैं।
इसी तरह वह 75 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले भी खेल चुके हैं, जिसकी 71 पारियों में 43.11 की औसत और 145.75 की स्ट्राइक रेट से 1,940 रन बना चुके हैं।
इस दौरान उन्होंने 2 शतक के अलावा 11 अर्धशतक भी अपने नाम किए हैं।