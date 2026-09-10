शफाली ने खेली उम्दा पारी (तस्वीर: एक्स/@BCCIWomen)

एशिया कप 2026: शफाली वर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 09:44 pm Sep 10, 202609:44 pm

क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज शफाली वर्मा ने बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 64 रन की पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय का 20वां अर्धशतक साबित हुआ। उनकी पारी की मदद से भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 149/6 का स्कोर बनाया। उनके अलावा ऋचा घोष ने 21 रन (16 गेंद) और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 24 रन (28 गेंद) बनाए। आइए शफाली की पारी पर एक नजर डालते हैं।