एशिया कप 2026: शफाली वर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

एशिया कप 2026: शफाली वर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज शफाली वर्मा ने बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 64 रन की पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय का 20वां अर्धशतक साबित हुआ। उनकी पारी की मदद से भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 149/6 का स्कोर बनाया। उनके अलावा ऋचा घोष ने 21 रन (16 गेंद) और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 24 रन (28 गेंद) बनाए। आइए शफाली की पारी पर एक नजर डालते हैं।
पारी
शानदार रही शफाली की पारी
शफाली को 6 और 11 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर 2 जीवनदान मिले, इसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया।
पारी के चौथे ओवर के दौरान सुल्ताना के खिलाफ उन्होंने लगातार 2 छक्के लगाए।
उन्होंने 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद भी उन्हें 56 के स्कोर पर भी जीवनदान मिला।
वह 40 गेंदों में 64 रन की पारी खेलकर आउट हुई। अपनी इस अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के लगाए।
करियर
शानदार है शफाली का करियर
शफाली ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2019 में खेला था।
उन्होंने अब तक 115 मैच खेले हैं और इसकी 114 पारियों में 28.41 की औसत और 137.87 की स्ट्राइक रेट से 3,069 रन बनाने में सफल रहीं हैं।
उनके बल्ले से 20 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 81 रन रहा है।
इस खिलाड़ी ने बांग्लादेश के खिलाफ 14 मैचों की 14 पारियों में 29.38 की औसत और 129.93 की स्ट्राइक रेट से 382 रन बनाए हैं।
आंकड़े
शफाली ने इस साल किया है कमाल
अपनी इस पारी के दौरान शफाली 2026 में सर्वाधिक रन वाली भारतीय बल्लेबाज बनी। उन्होंने इस साल अब तक 20 पारियों में 30.35 की औसत और 152.51 की स्ट्राइक रेट के साथ 607 रन बनाए हैं।
शफाली ने स्मृति मंधाना को पीछे छोड़ा है। क्रिकइंफो के मुताबिक, मंधाना ने इस साल 18 पारियों में 34.70 की औसत के साथ 590 रन बनाए हैं।
भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने 18 पारियों में 40.75 की औसत से 489 रन बनाए हैं।
भारत
भारत ने बांग्लादेश को दिया 150 रन का लक्ष्य
भारत से पारी की शुरुआत करने आई मंधाना बड़ी पारी नहीं खेल सकी और सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गई।
नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए आई प्रतिका रावल ने 24 गेंदों में 20 रन बनाए।
हरमनप्रीत भी तेजी से रन बनाने में नाकामयाब रही और 28 गेंदों में 24 रन ही बना सकी।
आखिरी ओवरों के दौरान बल्लेबाजी के लिए आई दीप्ति ने 6 गेंदों में 13 रन का योगदान दिया।