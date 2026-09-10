एशिया कप 2026: भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को हराते हुए फाइनल में बनाई जगह

अपनी इस पारी के दौरान शफाली 2026 में सर्वाधिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन वाली भारतीय बल्लेबाज बनी।

उन्होंने इस साल अब तक 20 पारियों में 30.35 की औसत और 152.51 की स्ट्राइक रेट के साथ 607 रन बनाए हैं। शफाली ने मंधाना को पीछे छोड़ा है।

क्रिकइंफो के मुताबिक, मंधाना ने इस साल 18 पारियों में 34.70 की औसत के साथ 590 रन बनाए हैं। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने 18 पारियों में 40.75 की औसत से 489 रन बनाए हैं।