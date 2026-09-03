एशिया कप 2026: चमारी अट्टापट्टू ने हैट्रिक के साथ लिए कुल 7 विकेट, बनाए ये रिकॉर्ड्स

अट्टापट्टू ने पावरप्ले ओवरों के दौरान विपक्षी सलामी जोड़ी मारिया कोराजोन और रहमावती पंगेस्तुती के साथ-साथ कप्तान आयु नंदा सकारिनी को आउट किया।

उन्होंने अपनी हैट्रिक तब पूरी की जब इंडोनेशिया का स्कोर 18 ओवर में 7 विकेट पर 49 रन था।

19वें ओवर की पहली 3 गेंदों पर अट्टापट्टूने नी कदेक अरियानी, सांग मेइप्रियानी और दारा ए लक्ष्मी परिमिता को आउट किया।

उन्होंने 3.3 ओवर में 5 रन देते हुए ये 7 सफलताएं हासिल की।