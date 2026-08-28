ऋषभ पंत के प्रदर्शन से निराश हुए अश्विन

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत के प्रदर्शन से निराश हुए रविचंद्रन अश्विन

लेखन Manoj Panchal 12:50 pm Aug 28, 202612:50 pm

क्या है खबर?

पूरक भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने श्रीलंका के खिलाफ भारत की 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में ऋषभ पंत के प्रदर्शन पर निराशा जताई है। भारत ने यह सीरीज 1-0 से अपने नाम की। पंत ने 2 मैचों में 168 रन बनाए, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल रहे। हालांकि, अश्विन विकेटकीपर-बल्लेबाज के कुल योगदान से संतुष्ट नहीं हैं। अपने यूट्यूब चैनल 'ऐश की बात' पर पूर्व भारतीय ऑफ-स्पिनर ने कहा कि पंत से उनकी उम्मीदें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं।