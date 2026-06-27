अश्विन ने वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू में हो रही देरी का बचाव किया, जानिए क्या कहा

उम्मीद

अब भी इतिहास रच सकते हैं सूर्यवंशी

सूर्यवंशी (15 वर्ष 92 दिन*) अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनने जा रहे हैं। फिलहाल, सचिन तेंदुलकर टेस्ट और वनडे दोनों में सचिन तेंदुलकर के नाम यह रिकॉर्ड है। उन्होंने 1981 में पाकिस्तान के खिलाफ 16 वर्ष और 205 दिन की उम्र टेस्ट और 16 वर्ष 238 दिन वनडे डेब्यू किया था। वाशिंगटन सुंदर भारत के सबसे कम उम्र (18 साल और 80 दिन, 2017) के टी-20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने वाले खिलाड़ी हैं।