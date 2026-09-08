आशीष नेहरा ने भारतीय टीम का मुख्य कोच बनने पर तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या कहा

GT के कोच के रूप में अपनी सफलता पर बात करते हुए नेहरा ने कहा कि वह अकेले सारा श्रेय लेने के पूरी तरह खिलाफ हैं।

उन्होंने कहा, "जब GT की बात आती है, तो लोग कहते हैं कि आपने कोचिंग में बहुत अच्छा काम किया है। यह मैं नहीं हूं, यह पूरी टीम के बारे में है। हां, जब बात होती है, आपके कप्तान और कोच का नाम हमेशा जोड़ा जाता है, लेकिन मैं इसके पूरी तरह खिलाफ हूं।"