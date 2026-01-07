एशेज सीरीज: 21वीं सदी में इन सलामी बल्लेबाजों ने एक संस्करण में 500+ रन बनाए

इंग्लैंड क्रिकेट टीम का पिछले 2 दशकों में एशेज सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। 21वीं सदी में इंग्लिश टीम ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ सिर्फ 4 बार इस सीरीज को जीता है। एशेज सीरीज 2025-26 में भी ऑस्ट्रेलियाई टीम कब्जा जमा चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड ने इस सीरीज में अब तक 600 रन बनाए हैं। इस बीच 21वीं सदी में एक संस्करण में 500+ रन वाले सलामी बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 माइकल वॉन (633 रन, 2002-03) एशेज सीरीज 2002-03 में माइकल वॉन का बल्ला खूब चला था। उन्होंने 2002-03 में 5 मैचों की 10 पारियों में 63.30 की औसत के साथ सर्वाधिक 633 रन बनाए थे। पूर्व इंग्लिश कप्तान ने 3 शतक भी लगाए थे। उनका सर्वोच्च स्कोर 183 रन रहा था। वह 2 पारियों में शून्य पर भी आउट हुए थे। वॉन के जोरदार प्रदर्शन के बावजूद इंग्लैंड को सीरीज में 1-4 से हार झेलनी पड़ी थी।

#2 एलिस्टर कुक (766 रन, 2010-11) एशेज सीरीज 2010-11 को इंग्लिश टीम ने 3-1 से अपने नाम किया था। इंग्लैंड की उस सफलता में एलिस्टर कुक की अहम भूमिका रही थी। कुक ने 5 टेस्ट की 7 पारियों में 127.66 की औसत के साथ 766 रन बनाए थे। उन्होंने 3 शतक और 2 अर्धशतक भी लगाए थे। कुक ने एक दोहरा शतक (235*) भी लगाया था। उनके अलावा कोई अन्य बल्लेबाज 600 रन भी नहीं बना सके थे।

#3 डेविड वार्नर (2013-14) ऑस्ट्रेलिया ने 2013-14 में अपने घर पर खेलते हुए सीरीज को 5-0 से जीता था। उस सीरीज में डेविड वार्नर सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। पूर्व सलामी बल्लेबाज ने 10 पारियों में 58.11 की औसत के साथ 523 रन बनाए थे। उन्होंने 124 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 2 शतक और इतने ही अर्धशतक भी लगाए थे। उनके बाद ब्रैड हेडिन ने 8 पारियों में 493 रन बनाए थे।

