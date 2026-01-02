एशेज सीरीज: इंग्लैंड ने 5वें टेस्ट के लिए घोषित की टीम, मैथ्यू पॉट्स को मिला मौका
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ जारी एशेज सीरीज के तहत 4 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाने वाले 5वें और आखिरी टेस्ट के लिए अपनी 12 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। इसमें तेज गेंदबाज मैथ्यू पॉट्स को मौका दिया गया हैं। इसी तरह स्पिनर शोएब बशीर भी दल में शामिल किया गया है। पॉट्स को हैमस्ट्रिंग में चोट के कारण बाहर हुए गस एटकिंसन की जगह टीम में जगह मिली है।
टीम
एशेज के अंतिम टेस्ट के लिए इंग्लैंड की 12 सदस्यीय टीम
पॉट्स को टीम में जगह मिलने का मतलब है कि मैथ्यू फिशर को अंतिम मैच में भी बेंच पर ही बैठना होगा। इसी तरह बशीर को प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने के लिए ऑलराउंडर विल जैक्स से मुकाबला करना होगा। 5वें एशेज टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम: बेन स्टोक्स (कप्तान), शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक , ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉली, बेन डकेट , विल जैक्स, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), जोश टोंग।
रणनीति
अंतिम टेस्ट के लिए क्या होगी इंग्लैंड की रणनीति?
बॉक्सिंग डे टेस्ट को लेकर हुए विवाद के बाद इंग्लैंड को उम्मीद है कि इस सप्ताह सिडनी में पिच थोड़ी सपाट होगी। शुक्रवार को पिच पर हल्की घास थी और कप्तान स्टोक्स शनिवार को पिच का दोबारा निरीक्षण करने के बाद ही अपनी प्लेइंग इलेवन घोषित करेंगे। रणनीतिक कारणों से बशीर को प्लेइंग इलेवन में शायद ही मौका मिलेगा। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 3-1 से आगे है। इंग्लैंड ने मेलबर्न टेस्ट में जीत दर्ज की थी।
करियर
कैसा रहा पॉट्स का टेस्ट करियर?
पॉट्स ने साल 2022 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था। वह 10 टेस्ट की 19 पारियों में 29.44 की औसत और 3.11 की इकॉनमी से 32 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। वह 2 बार 4 विकेट हॉल ले चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/13 का रहा है। हालांकि, ओली रॉबिन्सन की वापसी के कारण उन्हें उस गर्मी के आखिरी दो टेस्ट मैचों में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बेंच पर बैठाया गया था।