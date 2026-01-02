मैथ्यू पॉट्स को एशेज सीरीज में 5वें टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम में शामिल किया गया है

एशेज सीरीज: इंग्लैंड ने 5वें टेस्ट के लिए घोषित की टीम, मैथ्यू पॉट्स को मिला मौका

लेखन भारत शर्मा 01:42 pm Jan 02, 202601:42 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ जारी एशेज सीरीज के तहत 4 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाने वाले 5वें और आखिरी टेस्ट के लिए अपनी 12 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। इसमें तेज गेंदबाज मैथ्यू पॉट्स को मौका दिया गया हैं। इसी तरह स्पिनर शोएब बशीर भी दल में शामिल किया गया है। पॉट्स को हैमस्ट्रिंग में चोट के कारण बाहर हुए गस एटकिंसन की जगह टीम में जगह मिली है।